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Joep Beving, Zorlu PSM'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:55 | Son Güncelleme

Üçüncü albümü "Henosis"in Avrupa turnesi kapsamında "PSM Caz Festivali"ne konuk olan müzisyen, piyanosuyla sevilen besteleri çaldı

İSTANBUL (AA) - Besteci ve müzisyen Joep Beving, "PSM Caz Festivali" kapsamında verdiği solo konserde hayranlarıyla buluştu.

"Her müziğin caz festivali" sloganıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğe katılan sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne aldı.

Üçüncü albümü "Henosis"in Avrupa turnesi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'ne konuk olan Beving, sevilen bestelerini hayranları için çaldı.

"Ab Ovo" ile başladığı solo konserinde, birkaç eser çaldıktan sonra müzikseverlere seslenen sanatçı, zaman kaybetmek istemedikleri için her parçadan sonra alkışlanmamasını istedi.

Piyanosuyla "Sonderling", "Midwayer", "The Gift" ve "The Light She Brings"in aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayan Beving, çaldığı eserlere, bestelerine ve piyanoya ilişkin çeşitli bilgiler verdi.

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Joep Beving konser PSM Caz Festivali Zorlu PSM

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