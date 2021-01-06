JÖH nasıl olunur? Askerden sonra ve askerde JÖH olma yolu

Türkiye'de askerliği meslek edinmek isteyenler için önemli iş kollarından biri de Jandarma Özel Harekatı'na katılmaktır. Sağladığı olanaklar ve maaşlarıyla Jandarma Özel Harekatı günümüzde gözde mesleklerden biridir. JÖH'e mensup kişiler yurt içindeki güvenliği ve huzur ortamını sağlamak için çalışırlar. JÖH nasıl olunur 2020 yılı koşulları nelerdir, öğrenmek ister misiniz? Bu yazıda sizler için lise mezunu JÖH nasıl olunur ya da askerlik yaparken JÖH nasıl olunur gibi farklı soruların yanıtlarını verdik. İşte JÖH nedir nasıl olunur konusuna dair detaylar...

JÖH Nedir?

Jandarma Özel Harekatı, halk arasında kısaca JÖH olarak bilinir. JÖH birimleri gönüllülerden oluşan, özel olarak seçilen askeri birimlerden biridir. Terörle mücadele gibi zorlu alanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önde gelen birimlerinden biri olarak görev yaparlar.

JÖH birlikleri bulundukları illerin İl Jandarma Komutanlıkları'na bağlı olarak çalışırlar.

İçişleri Bakanlığından gelecek emirlere uymakla yükümlü olan JÖH birlikleri; ülke içindeki OHAL, seferberlik, savaş gibi koşullarda görevli olmak zorundadırlar.

JÖH seçkin askerlerden oluşur. Bu nedenle JÖH’ü oluşturan kişiler subay, astsubay ve uzman erbaş gibi rütbelere sahip askerlerdir.

JÖH Nasıl Olunur?

Jandarma Genel Komutanlığı, JÖH ihtiyaçları olduğunda bir ilan yayınlar. Bu ilan bünyesinde JÖH için ihtiyaç duyulan özellikler de bulunur. Bu özellikleri taşıyan kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuran kişilerin gerçekleştirilecek mülakatlara girmeleri gerekir.

Bu ilanlara başvurabilmeniz için öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışıyor olmalısınız.

Peki, askerde JÖH nasıl olunur? JÖH olmak için askerliğinizin bitimine en az 180 gün kadar bir süre kaldığında Jandarma Özel Harekat bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunmanız gerekir.

JÖH nasıl olunur kadın adayların da merak ettiği konulardandır. Kadın adaylar astsubay ve subay alım ilanlarına başvuru yapabilir, ardından jandarma bünyesinde göreve başlayabilirler. Jandarma bünyesinde çalışmaya başladıktan sonra da Jandarma Özel Harekatçı ilanlarına başvuru yapabilirler.

JÖH Başvuru Şartları Nelerdir?

JÖH adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekir.

Adayların en az lise mezunu olmaları gerekir.

Adayların başvuru yaptığı tarihte askerliklerini yapıyor olması ya da askerliklerini tamamlamış olmaları gerekir.

25 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.

Adayların başvuru yaptığı sürede terhislerinin üzerinden üç yıldan daha fazla bir sürenin geçmemiş olması gerekir.

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre sınavı geçen adayların onaylı sağlık raporu almaları gerekir.

Adayların en az 1,64 boyunda olmaları, kılavuzda belirtildiği şekilde kilo ve boy oranlarının tutması gerekir.

Adayların fiziki görünümleri ve Türkçeyi kullanışları da önemlidir.

Askeri Ceza Kanunu’na göre bir suç işlememiş olmaları gerekir.

Adayların herhangi bir suç geçmişi bulunmamalıdır. Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmış olması gerekir.

Adayların görüşleri ve davranışları yasa dışı düşünce ve faaliyetleri içermemelidir.

JÖH Eğitimleri Nasıldır?

JÖH eğitimleri İzmir'in Foça ilçesinde veriliyor. Toplam eğitim süresi beş aydır.

JÖH eğitimlerinde;

Yorgunluğa dayanabilme,

Stres ve baskı altında doğru karar verebilme,

Öz güven sahibi olma,

Silah kullanımı,

İklim ve arazi şartlarında oluşan engelleri aşabilme gibi konular öne çıkar.

JÖH eğitimleri;

Gece ve gündüz yapılan manevra eğitimi,

Haritacılık bilgisi ve GPS kullanımı,

Arazi şartlarına uyacak şekilde kamuflajla gizlenme,

Dağcılık,

Suda geçiş teknikleri,

Helikopter tahliyesi,

Patlayıcı madde tanımlanması ve imhası,

Keskin nişancı eğitimi,

Her türlü engelleri aşma eğitimleri şeklinde veriliyor.

JÖH Birlikleri Nerededir?

Jandarma Özel Harekat birlikleri farklı şehirlerde görevler alırlar. Bu şehirlerde tabur seviyesinde özel isimlerle anılırlar. Bu yüzden her şehirdeki tabur komutanlığının ismi farklıdır.

JÖH Maaşları Ne Kadardır?

Jandarma Özel Harekatı timinde çalışanların maaşları çalıştığı süreye ve rütbeye göre değişiklik gösterir. 2020 yılı itibariyle ortalama JÖH maaşı 7 bin ve 8 bin TL arasındadır.



