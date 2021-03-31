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JÖH timlerinden nefes kesen operasyon: 38 gözaltı

31.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

252 Jandarma Özel Harekat (JÖH) personelinin katılımıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında keskin nişancıları, hakim noktalarda önlem aldı.

JÖH timlerinden nefes kesen operasyon: 38 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

252 PERSONEL GÖREV ALDI

2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için aralarında JÖH ve keskin nişancı timlerinin yer aldığı 252 personel, Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ve Uşak'ta 38 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

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38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 8 kök kenevir, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 103 mermi ele geçirildi. Operasyon sırasında olası bir saldırı girişimi için keskin nişancılar, baskınların yapıldığı evleri gören hakim noktalarda önlem aldı. Şüphelilerin Şanlıurfa'ya getirilerek sorgulanacakları bildirildi.

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DHA

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Şanlıurfa

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