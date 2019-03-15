Johan Cruijff Arena’ya enerji depolama sistemi

Johan Cruijff Arena’daki 3 Megawatt’lık enerji depolama sistemi hayata geçirildi. Bu depolama sistemi stadyum, stadyum ziyaretçileri, stadyum çevresinde oturanlar ve Hollanda enerji şebekesi için daha güvenilir ve verimli enerji kaynağı sağlıyor.

Avrupa’nın ticari binalarda ikinci el ve yeni elektrikli araç akülerini kullanan en büyük enerji depolama sistemi hayata geçirildi. Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Udo Kock resmi açılış merasimini yürüttü. Eaton’dan yapılan açıklamaya göre bu proje Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House ve Johan Cruijff ArenA işbirliğinin bir sonucu olup, Amsterdam İklim ve Enerji Fonu (AKEF) ve Interreg tarafından desteklendi. 3 megawatt’lık bu depolama sistemi stadyum, stadyum ziyaretçileri, stadyum çevresinde oturanlar ve Hollanda enerji şebekesi için daha güvenilir ve verimli enerji kaynağı sağlıyor.

Enerji depolama sistemi, Eaton’ın güç çevrim ünitelerini ve 148 Nissan LEAF aküsüne eşdeğer aküleri bir araya getirerek, yalnızca daha sürdürülebilir bir sistem sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda elektrikli araç aküleri için de döngüsel ekonomi oluşturuyor.