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Johan Cruyff: Hollanda'da efsane futbolcunun son biyografisinde mahkeme kararıyla düzeltme yapılacak

16.11.2019 15:15 | Son Güncelleme

Amsterdam Mahkemesi, Hollanda'nın ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Johan Cruyff'un son biyografi kitabında düzeltme yapılmasına karar verdi. Kitapta, Cruyff'un, adını taşıyan vakıftan milyonlarca euro gelir elde ettiği iddia edilmişti. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Johan Cruyff: Hollanda'da efsane futbolcunun son biyografisinde mahkeme kararıyla düzeltme yapılacak

Amsterdam Mahkemesi, Hollanda'nın ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Johan Cruyff'un, adını taşıyan vakıftan milyonlarca euro gelir elde ettiğini iddia eden biyografi kitabında düzeltme yapılmasına karar verdi.

Mahkeme kararıyla, Cuma günü piyasaya sürülen 65 bin kitap toplatılmayacak. Bunun yerine her kitaba 1 sayfalık düzeltme metni eklenecek.

Yazar Auke Kok'tan, internet üzerindeki baskılarda da düzeltme yapması, yeni basımlarda ise, Cruyff'un, vakıftan para aldığı iddiasına yer verilmemesini kararlaştırdı.

Johan Cruyff Vakfı, "Cruijff" adlı kitabın, "güvenilmez olduğu" gerekçesiyse toplatılması için mahkemeye başvurdu.

Vakıf, "güvenilmezlik" iddiasına dayanak olarak, kitapta Cruyff'un, adını taşıyan vakıftan her yıl 1 milyon Euro aldığı ve bu sayede milyonlarca euro gelir elde ettiğinin öne sürüldüğü bölüm gösterdi.

Bu iddia için "deli saçması" ifadesini kullanan Johan Cruyff Vakfı, bütün fonlarının çocukları spora yönlendirmek için kullanıldığını, tüm gelir gider tablosunun da internet sitesinde bulunduğu vurgulandı.

Johan Cruyff

'Kitaptaki iddia acı verici'

Vakıf müdürü Carla Thate, ünlü futbolcunun, kuruluştan tek kuruş dahi kazanmadığını söyledi.

Thate, "Vakıf, dünya çapında korunmasız çocuklar için spor etkinliklerini destekliyor ve geliştiriyor. Kitaptaki bu iddia acı verici" dedi.

Daha önce, Cruyff'un, kurucusu olduğu ve adını taşıyan vakıftan milyonlarca lira aldığı iddiasını, 3 ayrı kişiden duyduğunu belirten yazar Auke Kok ise duruşmadaki ifadelerden sonra, yazdıklarının gerçekliğinden şüphe duymaya başladığını açıkladı.

Kok'un avukatı ise 659 sayalık kitabın sadece kısa bir bölümünde, ünlü futbolcunun, adını kullanması karşılığında vakıftan para aldığının belirtildiğini, bunun suçlama anlamına gelmediğini savundu.

2016 yılında ölen Johan Cruyff'un eşi ve çocukları ile adını taşıyan vakıf, kitabın yazım sürecinde Auke Kok ile işbirliği yapmak istememişti.

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