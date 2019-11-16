Johan Cruyff: Hollanda'da efsane futbolcunun son biyografisinde mahkeme kararıyla düzeltme yapılacak

Amsterdam Mahkemesi, Hollanda'nın ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Johan Cruyff'un, adını taşıyan vakıftan milyonlarca euro gelir elde ettiğini iddia eden biyografi kitabında düzeltme yapılmasına karar verdi.

Mahkeme kararıyla, Cuma günü piyasaya sürülen 65 bin kitap toplatılmayacak. Bunun yerine her kitaba 1 sayfalık düzeltme metni eklenecek.

Yazar Auke Kok'tan, internet üzerindeki baskılarda da düzeltme yapması, yeni basımlarda ise, Cruyff'un, vakıftan para aldığı iddiasına yer verilmemesini kararlaştırdı.

Johan Cruyff Vakfı, "Cruijff" adlı kitabın, "güvenilmez olduğu" gerekçesiyse toplatılması için mahkemeye başvurdu.

Vakıf, "güvenilmezlik" iddiasına dayanak olarak, kitapta Cruyff'un, adını taşıyan vakıftan her yıl 1 milyon Euro aldığı ve bu sayede milyonlarca euro gelir elde ettiğinin öne sürüldüğü bölüm gösterdi.

Bu iddia için "deli saçması" ifadesini kullanan Johan Cruyff Vakfı, bütün fonlarının çocukları spora yönlendirmek için kullanıldığını, tüm gelir gider tablosunun da internet sitesinde bulunduğu vurgulandı.