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Johhny Depp ve Amber Heard ilişkisinde bir bomba daha!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

Hollywood'un olaylı çifti Johhny Depp ve Amber Heard'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Boşanma belgelerine giren ifadelere göre Depp, bir tartışma sonrası eşinin kendisinden intikam almak için seçtiği inanılmaz yöntemi açıkladı.

Johhny Depp ve Amber Heard ilişkisinde bir bomba daha!

ABD’li oyuncu Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki çalkantılı ilişki hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. İngiltere’nin Mirror gazetesi, çiftin boşanma davasındaki belgelere ulaştığını öne sürdü.

Söz konusu belgelerde Depp, Heard’ü şok bir eylemle suçluyor. 2015’te eski eşinin 30. yaş günü partisine geç kalan Depp, bunun üzerine Heard’le hararetli bir şekilde tartışıklarını, çılgına dönen eşinin alkolün de etkisiyle kendini kaybettiğini söyledi.

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ELİNDE GÖRÜNTÜLER DE VAR!

Tartışmanın ardından bir süre sonra yatmak için odaya giden Depp gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun iddiasına göre yatağın üzerinde dışkı bulunuyordu.

Heard’ün kendisinden intikam almak için böyle bir şey yaptığını söyleyen Depp’in iddiaya göre elinde görüntülü kanıt da bulunuyordu.

Olayın mahkeme dosyasında yer alma gerekçesinin, Depp’in eski eşinin alkol problemi ve kontrolsüz davranışlarını göstermek olduğu belirtiliyor.

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Amber Heard Johhny Depp Johhny Depp ve Amber Heard

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