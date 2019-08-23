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JÖH'ler Karadeniz yaylalarında sıkı takipte

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

    Karadeniz'de PKK'lı teröristler temizlenirken, bölgeye yeni terörist grupların sızmaması için 5 ilde eş zamanlı operasyonlar devam ediyor.

Karadeniz'de PKK'lı teröristler temizlenirken, bölgeye yeni terörist grupların sızmaması için 5 ilde eş zamanlı operasyonlar devam ediyor. Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve komandolar insansız hava araçları destekli operasyon yürütüyor. JÖH timleri, fındık hasadı nedeniyle vatandaşların köylerine inmesiyle boşalan yaylaları sıkı kontrole aldı.

Karadeniz kırsalında, son 5 yıldır düzenlenen operasyonlarda ağır darbe yiyerek bölgeden temizlenen PKK'lı terörist grupların yeni sızmalarının önlenmesi için arazi arama-tarama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında yoğun operasyon yürütüyor. İlk baharda başlatılan bin 800 JÖH timi ve komandoların katılımıyla sürdürülen operasyonlarda, teröristlerin bölgede daha önceden kullandığı erzak ve sığınakları da tek tek ele geçiriliyor. JÖH ve komandoların operasyonlarına insansız hava araçları da destek verirken, Tunceli-Erzincan üzerinden Karadeniz'e yeni terörist unsurlarının sızmasını önlemek için de Gümüşhane ve Giresun kırsalında sınır hatlarına keskin nişancılar konuşlandırılıyor.

AÇ KALINCA TESLİM OLMUŞLARDI

Fındık hasadı nedeniyle vatandaşların büyük bölümü yaylalardan köylere inince, JÖH timleri yaylalarıda sıkı kontrole aldı. Yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemesi hırsızlığının önlenmesi için sürekli denetim yapan timler, zırhlı araçlar ve termal kameralarla da, sürekli yaylaları gözetliyor. Yıllardır bölgede yayla evlerinden çaldıkları erzaklar ve yaşam malzemeleri ile kış üstlenmesi yapan teröristler, kış ve bahar döneminde yoğun operasyonlar nedeniyle, daha önceden gömdükleri erzaklara da ulaşamayınca aç kalmış, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

YENİ SIĞINAKLAR ARANIYOR

Mayıs ayında Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın, bölgede gösterdiği yaklaşık 25 depo ve sığınak tek tek imha edilirken, yeni sığınakların ortaya çıkarılması için de bölgede operasyonlar genişletildi. Arazi arama-tarama faaliyetleri yoğun olarak Giresun ve Gümüşhane kırsalında sürerken, operasyonlarda dedektör bomba arama köpeklerin de yer aldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaylalardan görüntü (drone)

-Operasyon görüntüsü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA

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