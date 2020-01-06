John Bolton, Senatodaki azil oturumunda ifade vermeye hazır

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Senatoda devam edecek olan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil yargılamasında "kendisine çağrı yapılması halinde" ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.

Aralık sonunda Temsilciler Meclisinde tamamlanan ancak henüz Senatoya gönderilmeyen azil dosyasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Amerikan kamuoyunda, azil sürecinde tartışmaların odağındaki isimlerden birisi olan Bolton, yazılı açıklama yaparak, Senatodaki yargılama sürecinde yer alıp almayacağına açıklık getirdi.

Görev yaptığı dönemde Trump'a en yakın isimlerden biri olan Bolton, Temsilciler Meclisinin üzerine düşen anayasal görevi yaptığını, şimdi sıranın Senatoda olduğunu vurguladı.

Halen yanıtlanmayan bazı sorular bulunduğunu kaydeden Bolton, kendisinin anlatacakları olduğunu ima etti.

Bolton, "Elimden geldiği kadarıyla bazı ciddi meselelerin çözümüne katkı sağlamalıyım. Dolayısıyla eğer Senato ifade çağrısı yaparsa, gidip ifade vermeye hazırım." değerlendirmesini yaptı.