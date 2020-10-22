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John David Washington, Oscar ödüllü oyuncu olan babasını gizlediğini itiraf etti

22.10.2020 07:53 | Son Güncelleme:
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John David Washington, Oscar ödüllü oyuncu olan babasını gizlediğini itiraf etti

Son olarak Tenet filmiyle izleyicilerin karşısına çıkan John David Washington, babasının kendisi gibi oyuncu olan usta isim Denzel Washington olduğunu gizlemiş.

Oyunculuk kariyerine emin adımlarla devam eden John David Washington kariyeri boyunca rol seçmelerinde babasının Denzel Washington olduğunu gizlediğini itiraf etti. Denzel Washington'ın oğlu olan 36 yaşındaki oyuncu, sırf biraz normallik duygusu için gerçeği sakladığını söyledi.

Independent'ın haberine göre kendi liyakatiyle değerlendirilmek istediğini açıklayan Washington "İnsanların babamın kim olduğunu öğrendiğinde nasıl değiştiğini gördüm" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Yalnızca biraz normallik duygusu için inşaat işçisi olduğunu söyleyerek ya da hapishanede diyerek yalan söylemeye alışkınım. Başarılı olsam bile insanların beni ciddiye almasının imkânsız olduğunu hissediyordum, bu yüzden babamın kim olduğunu sakladım. Sanırım kendimi koruyordum"

Usta oyuncu Denzel Washington ve şarkıcı Pauletta Washington'ın oğlu "Çalışmalarımın kendi adına konuşacağını" umuyorum" dedi.

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JOHN DAVID WASHINGTON KİMDİR?

Pandemi döneminde defalarca ertelenen ve 26 Ağustos'ta vizlona giren Christopher Nolan'ın Tenet filmi ile gündeme gelen 36 yaşındaki Washington 2015'te HBO dizisi Ballers'da Dwayne Johnson'la (The Rock) birlikte başrolde yer alarak en büyük oyunculuk performansına imza attı. 2019'da Spike Lee'nin Oscar ödüllü filmi Karanlıkla Karşı Karşıya'da (BlacKkKlansman) Adam Driver'la birlikte başrol oynadı. Performansıyla Altın Küre adaylığı kazandı.

Zafer (Glory) ve İlk Gün'deki (Training Day) rolleriyle iki Oscar ödülü kazanan Denzel Washington'ın ise toplamda altı adaylığı bulunuyor.


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