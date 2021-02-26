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John Geddert: Cinsel taciz ve insan ticaretiyle suçlanan ABD Olimpiyat antrenörü ölü bulundu

26.02.2021 06:16 | Son Güncelleme:
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John Geddert: Cinsel taciz ve insan ticaretiyle suçlanan ABD Olimpiyat antrenörü ölü bulundu

ABD Kadın Jimastik Takımı'nın eski olimpik antrenörü John Geddert'in, hakkında cinsel taciz ve insan ticareti suçlamaları içeren bir iddianamenin hazırlanmasından saatler sonra intihar ettiği açıklandı.

ABD Kadın Jimastik Takımı'nın eski olimpik antrenörü John Geddert'in, hakkında cinsel taciz ve insan ticareti suçlamaları içeren bir iddianamenin hazırlanmasından saatler sonra intihar ettiği açıklandı.

Michigan Başsavcısı Dana Nessel, Geddert'in Perşembe öğleden sonra öldüğünü doğruladı.

Perşembe sabahı Geddert'e 24 ayrı suçlama yönelten bir iddianame hazırlanmıştı.

Jimnastik takımını 2012 Olimpiyatları'na hazırlayan ekipte olan Geddert, yüzlerce atlete cinsel taciz suçundan hüküm giyen takım doktoru Larry Nassar ile yakın bir isimdi.

Nassar 2018'de 250'den fazla genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle 300'den fazla yıl hapis cezası almıştı.

63 yaşındaki Geddert Michigan'da Nassar'ın takım doktoru olarak çalıştığı antrenman tesisinin sahibiydi.

Nassar'a karşı 2018'deki davada ifade veren birden fazla jimnastikçi Geddert'in de kendilerini taciz ettiğini söylemişti.

Geddert'in Perşembe günü karakola teslim olması bekleniyordu. İntihar ettiği de, karakola gelmemesi üzerine evine giden yetkililer tarafından bulundu.

Başsavcı Nessel "İçinde yer alan herkes için trajik olan bu hikaye, trajik bir şekilde son buldu" dedi.

Yöneltilen suçlamalar neydi?

Geddert'e yöneltilen suçlamalar arasında "birden fazla genç kadına yönelik sözlü, fiziksel ve cinsel taciz" vardı.

Şikayetçiler arasında 13 ve 16 yaşında gençler de vardı.

İddianamede "Atletleri sakatlanacak veya zarar görecekleri kadar ekstrem koşullarda zorla çalıştırdığı" gerekçesiyle 14 insan ticareti suçlaması da yer alıyordu.

Savcılık Geddert'i 2016'da Nassar soruşturmasında yalan söylemekle de suçluyordu.

ABD'de jimnastik dalındaki skandallar ne durumda?

ABD Jimnastik Federasyonu Ocak 2020'de Nassar'ın istismar ettiği atletlere 215 milyon dolar tazminat ödeme planını açıklamıştı.

Federasyon Başkanı Li Li Leung "Atletlerimiz ve topluluğumuzun bize güvenini ne kadar derinden kırdığımızın farkındayız ve bu güveni geri kazanmak için çok çalışıyoruz" demişti.

Fakat ABD'nin en fazla ödül kazanan jimnastikçisi Simone Biles'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi, federasyonun yaşananların sorumluluğunu yeterince üstlenmediği görüşünde.

Nassar'ın istismar ettiği atletler arasında yer alan 23 yaşındaki Bilas, bağımsız bir soruşturm talep ediyor.

Geçen hafta CBS televizyonuna konuşan Biles "Onlara madalyalar getiriyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunun karşılığında siz üzerinize düşeni yapamıyor musunuz? Bu mide bulandırıcı" demişti.

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