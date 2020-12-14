John le Carré: Eski casusun gerçekle kurguyu buluşturan gizli dünyası

John le Carré ölümün ardından, İngiltere'nin dış istihbarat örgütü MI6'nın başkanının, romanlarını "unutulmaz ve çok parlak" diyerek övdüğü tweeti görebilse, muhtemelen yüzünde alaycı bir şekilde gülümserdi.

Yazarın, kendisinin de bir zamanlar içinde yer aldığı casusluk örgütüyle ve eski çalışma arkadaşlarıyla ilişkileri, onların yazara karşı tutumu da hep karmaşık oldu.

Le Carré'nin kariyeri aslında bu gizli dünyada geçirdiği yıllar tarafından şekillendi fakat tam tersi de oldu. Yani onun İngiliz istihbarat dünyası hakkında yazdığı romanlar, ajanların kendilerinden bahsederken kullandıkları dil de dahil olmak üzere bu örgütler üzerinde etkili oldu.

Yazarlar genellikle yaşadıklarından ilham alırlar fakat le Carré'nin istihbarat örgütleri içinde yaşadıkları "gizli" idi ve bugün hala bu gizliliğini koruyor. Dolayısıyla romanlarında gerçeğin nerede bitip kurgunun nerede başladığını bilmek çok zor ve bunun yarattığı gizemin ne kadar kıymetli olduğunun da çok iyi farkındaydı.

İngiltere iç ve dış istihbarat servisleri MI5 ve MI6'da çalıştığı yıllar yazdıklarının ilham kaynağı olabilir ama le Carré bu konudaki gerçekleri sıkı bir şekilde gizlemeyi tercih etti.