John Lennon'ın hiç bilinmeyen şarkısını kaydettiği kaset açık artırmayla satılacak

John Lennon ve Yoko Ono'nun kaydettiği ve bugüne kadar birçok kişinin haberi olmayan kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bugün açık artırmayla satılacak.

33 dakikalık kasetin dört Danimarkalı genç tarafından 50 yıldan uzun süre önce kaydedildiği ortaya çıktı. Kaset kaydı yapıldıktan sadece birkaç ay sonra The Beatles grubu dağıldığını açıkladı.

Kasette bugüne kadar hiç ortaya çıkmadığı tahmin edilen bir şarkıyla birlikte çiftin bir röportajı da yer alıyor.

Açık artırmayı organize eden firma, 32 bin ile 50 bin dolar arasında bir fiyata kasetin satılabileceğini tahmin ediyor. Alıcı da muhtemelen bir müze ya da koleksiyoner olacak.

'Bir grup hippiydik'

Ocak 1970'te bir grup lise öğrencisi, okul gazetesi için ünlü müzisyenle bir röportaj ayarladı ve Danimarka ziyaretleri sırasında John Lennon ve Yoko Ono'yla buluştu.

Dört lise öğrencisinden biri olan Karsten Hoejen, röportajın ve şarkının kaydını aldı:

"16 yaşında bir grup hippiydik. Aslında Lennon ve Ono'nun barış mücadelesiyle ilgileniyorduk."

O dönem Thy'de yaşayan halk, çiftin Danimarka'nın kuzeyindeki bu küçük bölgede kaldığını öğrenince çok şaşırmıştı.

Çift, Ono'nun ilk eşinden olan kızı Kyoko'yla vakit geçirmek için bölgeye gitmişti. Kyoko, burada babası Anthony Cox ve Cox'un o dönemki eşi Melinda'yla yaşıyordu.

İlk aşamada Thy'daki tatillerini kimsenin fark etmediği çift, bir süre sonra herkesin bundan haberi olunca bir basın toplantısı düzenledi.

Bu sırada dört lise öğrencisi de öğretmenlerini basın toplantısına gidebilmek için ikna etmeye çalışıyordu. İzin çıktığında ise kar fırtınası iyice hızlanmıştı. Öğretmenlerinin arabasıyla Thy'daki salona götürdüğü dört genç, basın toplantısını kaçırdı.

Hoejen, o günü "Kar yağışı ve buzlu yollardan dolayı çok uzun sürede basın toplantısının yapıldığı yere varabildik. Ulaştığımızda ise herkes ayrılıyordu" diyerek anlattı.

Ancak hem bu dört genç hem de hava koşulları sebebiyle geç kalan birkaç yerel gazeteci yine de içeriye davet edildi.

'Yaptığımız şeyi taklit et'

Ödünç aldıkları bir kayıt cihazı ve kasetle içeri giren Hoejen çiftin sözlerini kayıt altına alırken arkadaşı Jesper Jungersen de fotoğraflarını çekiyordu:

"John bana 'Nereden geliyorsunuz? Bir radyo kanalından mı?' diye sordu. Ben de 'Hayır, okul gazetesi' dedim."

Hoejen, röportajın çok samimi bir ortamda geçtiğini, herkesin çok rahat olduğunu hatırlıyor. Lennon ve Ono, Kyoko ile birlikte bir koltukta oturuyordu. Anthony ve Melinda Cox da yanlarındaydı:

"Ayaklarında yün çoraplar vardı ve önlerindeki sehpaya uzatmışlardı."

1970 yılında Vietnam Savaşı da sert şekilde sürüyordu ve Lennon ile Ono, sadece birkaç ay önce yataklarından barış için bir protesto gösterisi düzenlemişti.

Kayıtta gençler Lennon'a "Peki sence benim gibi insanlar, dünyanın her yerine barış getirmek için sana nasıl yardım edebilir?" diye soruyor.

Lennon da "Bizim yaptığımız şeyi taklit et. Kendi bölgemde ne yapabilirim diye düşün" yanıtını veriyor.

'Bu şarkının yer aldığı tek kayıt'

Bir noktada çift, Danimarka geleneklerine uygun şekilde Noel ağacı etrafında dans etmeye başladı.

Ardından Lennon gitarını çalmaya başladı ve "Give Peace A Chance" (Barışa Bir Şans Ver) şarkısını söyledi.

İkili daha sonra "Radio Peace" adını verdikleri kısa bir parçayı söyledi. Hoejen, çiftin bu şarkıyı bir radyo istasyonunun açılışı için jenerik müziği olarak bestelediğini BBC'ye anlattı:

"Ancak radyo istasyonu hiçbir zaman açılmadı, bu sebeple çaldıkları parça da hiçbir zaman yayımlanmadı. Bildiğimiz kadarıyla bu kaset, parçanın yer aldığı tek kayıt."

'Böyle bir kayıt çok nadir bulunur'

Kayıt, The Beatles adlı efsanevi rock grubunun dağıldığını açıklamasından sadece birkaç ay önce yapıldı.

Bundan on yıllar sonra Hoejen, çok kıymetli bir parçanın elinde olduğu fark etti ve kasedi bir banka kasasına koydu.

Artık çok eski tip kasetçalarlarda dinlenebilecek olan kaset, şimdi Danimarka'nın en büyük müzayede evinde, Başkent Kopenhag'daki Bruun Rasmussen'de. Beraberinde okul gazetesinin orijinal bir kopyası ve o gün çekilen fotoğraflar da var.

BBC'ye konuşan direktör Alexa Bruun Rasmussen. "Böyle bir kayıt çok nadir bulunur" dedi ve ekledi:

"Bunun gibi başka kayıtlar var mı emin değiliz çünkü bu resmi olmayan bir kayıt. O dönemden başka kayıtlar da var ama hepsi resmi basın toplantıları ya da resmen izin alınmış basına verilmiş röportajlar. Bu kaydı satın alan kişi muhtemelen John Lennon'ı tutkuyla seven biri olur."