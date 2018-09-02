John McCain İçin Ulusal Katedral'de Veda Töreni

Geçen hafta beyin kanaması sonucu ölen Cumhuriyetçi Partili Arizona Senatörü ve eski başkan adaylarından John McCain’in bugün Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Katedraldeki törene konuşmacı olarak davet edilen eski Başkan Barack Obama, mevcut siyaseti kaba ve küçük hesapların peşinde koşulan, boş ve süslü sözlerle hakaretlerin havalarda uçuştuğu, yapay öfkelerin üretildiği bir platform olarak niteledi. Obama ve McCain, 2008 yılında başkanlık seçiminde birbirine karşı yarışmıştı. Karşıt taraflarda olmalarına rağmen iki siyasetçi aralarındaki dostluğu kaybetmedi. Seçim kampanyasında Cumhuriyetçi aday olarak yarışan McCain, Obama hakkında “Arap” diyen bir destekçisine karşı rakibini savundu.

Obama, Başkan Donald Trump’ın adını vermeden mevcut siyasetin cesur ve sert bir görünüm sergilemekle birlikte gerçekte korku içinde doğduğunu savundu, “John (McCain) bize bunları aşmamız, bunlardan daha iyi olmamız çağrısı yaptı” diye konuştu.

Törene konuşmacı olarak katılan eski Başkan George W. Bush da, McCain’in yetki istismarından nefret ettiğini hatırlattı.