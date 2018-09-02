HABER

John McCain İçin Ulusal Katedral'de Veda Töreni

02.09.2018 00:04 | Son Güncelleme

Geçen hafta beyin kanaması sonucu ölen Cumhuriyetçi Partili Arizona Senatörü ve eski başkan adaylarından John McCain’in bugün Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Törene eski başkanlar Barack Obama ve George W. Bush konuşmacı olarak katıldı

John McCain İçin Ulusal Katedral'de Veda Töreni

Geçen hafta beyin kanaması sonucu ölen Cumhuriyetçi Partili Arizona Senatörü ve eski başkan adaylarından John McCain’in bugün Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Katedraldeki törene konuşmacı olarak davet edilen eski Başkan Barack Obama, mevcut siyaseti kaba ve küçük hesapların peşinde koşulan, boş ve süslü sözlerle hakaretlerin havalarda uçuştuğu, yapay öfkelerin üretildiği bir platform olarak niteledi. Obama ve McCain, 2008 yılında başkanlık seçiminde birbirine karşı yarışmıştı. Karşıt taraflarda olmalarına rağmen iki siyasetçi aralarındaki dostluğu kaybetmedi. Seçim kampanyasında Cumhuriyetçi aday olarak yarışan McCain, Obama hakkında “Arap” diyen bir destekçisine karşı rakibini savundu.

Obama, Başkan Donald Trump’ın adını vermeden mevcut siyasetin cesur ve sert bir görünüm sergilemekle birlikte gerçekte korku içinde doğduğunu savundu, “John (McCain) bize bunları aşmamız, bunlardan daha iyi olmamız çağrısı yaptı” diye konuştu.

Törene konuşmacı olarak katılan eski Başkan George W. Bush da, McCain’in yetki istismarından nefret ettiğini hatırlattı.

Bush ve Obama, McCain’in ölmeden önce cenaze törenine konuşma yapmak için çağırdığı iki eski başkan aynı zamanda iki eski rakibi oldu. John McCain, 2000 yılında partilisi George W. Bush’a karşı verdiği başkanlık mücadelesini de kaybetmişti.

McCain’in Amerikan bayrağına sarılı tabutuna karşı konuşan kızı Meghan da, Başkan Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük ülke yapalım” sözüne atfen, “John McCain’in Amerikası’nın yeniden büyük ülke olmasına gerek yoktu, Amerika zaten hep büyüktü” diye konuştu.

Meghan McCain, “Hiçbir lider kendi hatasını ve başarısızlığını kabul edemezken şimdi Amerika’nın kahramanlarını kusurlarından dolayı kötülediğimiz bir dönemde yaşıyoruz” dedi ve sık sık kendi kusurlarını dışarıya vuran babasının ideal bir yaşam örneği sunduğunu belirtti.

Katedraldeki törende Cumhuriyetçi Partili Senatör Lindsey Graham, eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve McCain’in aile bireyleri de konuşma yaptı.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, oyuncu Warren Beatty ve Rus muhalif Vladimir Kara-Murza da McCain’in tabutunu taşıyanlar arasındaydı.

John McCain, iki sefer giriştiği başkanlık yarışını kaybetse de cenazesi başkanlardan farklı olmadı. McCain’in tabutu, Cuma günü, Kongre Binası’nda halkın ziyaretine açıldı. Bu uygulama, 1865’te suikast sonucu öldürülen Abraham Lincoln’le başladı.

John McCain, siyasetçi kimliğinin yanı sıra ülkesinde saygın bir savaş kahramanı olarak da görülüyordu. 1967’de Kuzey Vietnam üzerinde uçağı düşürülen McCain, 5 buçuk yıl boyunca tutsak kaldı ve işkence gördü.

McCain’in cenaze törenine davet etmediği Başkan Trump’la arası hiç düzelmedi. Trump seçim kampanyası sırasında katıldığı bir televizyon programında, “Ben esir düşmeyenleri severim” diyerek McCain’e “savaş kahramanı” olarak saygı duymadığını ifade etmişti.

Bir yıl kötü huylu beyin tümörüyle mücadele eden John McCain, geçen hafta tedaviye son vermiş, 25 Ağustos’ta 81 yaşında ölmüştü.

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!
'Amerika Yaptırımları Sertleştirebilir''Amerika Yaptırımları Sertleştirebilir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Kadıköy'de büyük yıkım!

Kadıköy'de büyük yıkım!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!

Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!

'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!

'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin

İki sunucu birbirine girdi

İki sunucu birbirine girdi

Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.