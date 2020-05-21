John Ratcliffe’in Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı Onaylandı

ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Partili üyesi John Ratcliffe’i Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı olarak atadı. Başkan Donald Trump, muhafazakar Kongre üyesi Ratcliffe’i ikinci kez bu göreve aday olarak göstermişti. Ratcliffe’in adaylığı Demokratlar’ın sert muhalefetine rağmen 44’e 49 oyla kabul edildi.

Ratcliffe, Başkan Trump tarafından 2019 yılının Temmuz ayında Ulusal İstihbarat Dairesi başkanlığına ilk kez aday gösterildiğinde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun en deneyimsiz üyesiydi ve komisyona seçilmesinin üzerinden yalnızca 6 ay geçmişti.

Kongre üyeleri, o dönemde Ratcliffe’in tecrübesizliği ve partizanlığından kaygı duyduklarını belirtmişti. Ratcliffe’in savcılık yaptığı dönemde terör davalarındaki rolünü abartarak özgeçmişine yansıttığı yönündeki haberler de basında yer almıştı. Başkan Trump, bundan beş gün sonra Ratcliffe’i aday gösterme planından vazgeçmiş ve yazdığı Twitter mesajlarıyla bundan basını sorumlu tutmuştu.

Trump, Amerika’nın, Ağustos ortasından Şubat sonuna kadar olan süreyi Senato onaylı bir Ulusal istihbarat Dairesi Başkanı’ndan yoksun geçirmesinin ardından 28 Şubat’ta Ratcliffe’i yeniden bu makama aday göstermişti.