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John Travolta eşini kaybetmişti! Duygu dolu 'teşekkür' mesajı

30.11.2020 17:07 | Son Güncelleme:
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John Travolta eşini kaybetmişti! Duygu dolu 'teşekkür' mesajı

İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu John Travolta'nın eşi Kelly Presyon, temmuz ayında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Travolta, önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak bu zor süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti.

Dünyaca ünlü yıldız John Travolta, Instagram hesabından 29 yıllık eşi Kelly Presyon'u kaybettikten sonra yaşadığı zor günlerde kendisine destek olan sevenlerine seslendi.

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HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Travolta, yayınladığı videoda "Bu yıl beni inanılmaz bir şekilde desteklediğiniz için her birinize teşekkür etmek istedim. Mutlu Şükran Günleri ve daima sevgiler" dedi.

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Öte yandan yaklaşık 2 yıl boyunca gizlice kanserle mücadele eden Kelly Preston, 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

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John Travolta ve Kelly Preston, bu süreci basın ve kamuoyundan gizli tutmuştu.

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"GÜZEL KARIMI KAYBETTİM"

66 yaşındaki ünlü oyuncu, eşini kaybettikten sonra şu açıklamayı yapmıştı:

Kalbi kırık bir şekilde sizi güzel karım Kelly'nin kanserle iki yıldır sürdürdüğü savaşı kaybettiği konusunda bilgilendirmek isterim. Birçok kişinin sevgisi ve desteğiyle cesur bir şekilde savaştı.

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"BİR SÜRE ÇOCUKLARIMA VAKİT AYIRACAĞIM"

Ben ve ailem Md Anderson Kanser Merkezi'ndeki doktorlarına ve hemşirelere onun yanında olan çok sayıdaki arkadaşına ve sevdiklerini sonsuza kadar minnettar kalacağız. Kelly'nin sevgisi ve hayatı hep hatırlanacak. Annelerini kaybeden çocuklarıma vakit ayırmak için bir süre sosyal medyadan uzak kalacağım.

Çift, The Experts filminin çekimlerinde tanışmış ve bir süre sonra da Paris'te nikah masasına oturmuştu.

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