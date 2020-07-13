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John Travolta’nın eşi hayatını kaybetti! John Travolta kimdir? John Tralvo eşi kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Ünlü Amerikalı aktör John Travolta eşi Kelly Preston’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberle alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, eşinin hastalığıyla ilgili verdiği mücadeleyi kaybettiğini belirtti. Peki, John Travolta kimdir? John Travolta eşi kimdir? İşte detaylar…

John Travolta’nın eşi hayatını kaybetti! John Travolta kimdir? John Tralvo eşi kimdir?

İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu ve şarkıcı olan John Travolta, sevenlerine eşinin ölümüyle ilgili acı haberi verdi. Saturday Night Fever, Grease ve Pulp Fiction filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu eşinin iki senedir meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Eşinin kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini açıklayan John Travolta, bir süre annelerini kaybeden çocuklarına zaman ayıracağını söyledi.

John Travolta karısı Kelly Preston ile ilgili olarak 57 yaşında hayata gözlerini yumduğunu üzüntüyle dile getirdi. Kendisi de ünlü bir oyuncu olan Kelly Preston’ın hastalığıyla ilgili olan süreç, kamuoyuna duyurulmamıştı. Kelly Preston’ın bir süredir ailesi ve arkadaşlarının desteği ile tedavi gördüğü bildirildi.

John Travolta kimdir?

18 Şubat 1954 doğumlu olan John Travolta yaşı 66’dır. İtalyan kökenli olan Amerikalı oyuncu, fiziği ve yüzüyle kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. Birbirinden başarılı filmlerde rol alan ve bir dönemin en çok aranılan oyuncuları arasında bulunan John Travolta, New Jersey’de büyüdü. John Travolta oğlu olan Jett Travolta’yı 2009 yılında Kawasaki Sendromu nedeniyle kaybetmişti. Meşhur John Travolta filmleri arasında Grease, Pulp Fiction, Saturday Night Fever, Face/Off ve Hairspray bulunuyor. John Travolta Grease filmindeki performansıyla dönemin en meşhur isimleri arasına girmeyi başarmıştı.

Kelly Preston kimdir?

Kelly Preston kanser nedeniyle hayatını kaybettikten sonra hakkında araştırma yapılmaya başladı. Kelly Preston hayatını kaybettiğinde 57 yaşındaydı. Eşi John Travolta gibi oyuncu olan Kelly Preston filmleri arasında Twins, Gotti, Mischief, Jerry Maguire yer alıyor. John Travolta Kelly Preston çiftinin 2009 yılında hayatını kaybeden çocukları Jett’in yanı sıra Ella Bleu ve Benjamin adında iki çocuğu bulunuyor.

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