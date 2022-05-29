Johnny Depp- Amber Davası Sosyal Medyayı Böldü

Corona virüsü salgını, Ukrayna savaşı, enflasyon, artan fiyatlar, kürtaj hakkı tartışmaları. Amerika gündemini meşgul eden bu meselelerin hiçbiri başkent Washington’ın hemen dışındaki Fairfax’te Nisan ayından bu yana süren bir dava kadar ilgi çekmiyor. Bu dava, ünlü oyunucu Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’ün açtığı 50 milyon dolarlık iftira davası. Haftalardır süren ve canlı yayınlanan dava, deyim yerindeyse bir realite şovu gibi izleniyor. Kimin haklı olduğu konusunda ise halk ve sosyal medya bölünmüş durumda.

Geceden sırada girenler, Seyirci olabilmek için sınırlı sayıdaki özel bilekliklerin dağıtılmasını bekleyenler, sloganlar, çığlıklar atanlar…

Nancy Mowery, "Kızım beni Pennsylania’dan getirdi. Dün akşam saat 7'den beri sırada bekliyordum. Şimdi bilekliğimi aldım,, hızlıca bir şeyler yemeye gideceğim, sonra salona gireceğim’’ diyor.

Tüm bunlar bir konser ya da bir maç için değil, haftalardır süren bir davanın oturumuna katılabilmek için.

Amerika’nın başkenti Washington’un 30 kilometre ötesindeki Fairfax ilçesinde bu mahkeme binası, tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Ünlü aktör Johnny Depp’in oyuncu ve eski eşi Amber Heard’e açtığı iftira davası burada görülüyor.

Dava kapalı kapılar ardında da kalmıyor. Court TV yani televizyondaki mahkeme kanalından da salondaki iki kamera aracılığıyla canlı yayınlanıyor ve izlenme rekorları kırıyor.

Amber Heard, "Bu adam beni öldürmeye çalıştı. Elbette korkutucuydu, üstelik o adam benim eşimdi" şeklinde konuştu.

Johnny Depp ise, "Hiçbir zaman şiddete yönelmedim. Şiddet gereksiz. Benle aynı fikirde olması için birine niye vurayım ki? İşe yaramaz" dedi.

Depp’in iftira davası açmasının gerekçesi, Amber Heard’ün Washington Post gazetesi için 2018 yılında kaleme aldığı bir yazının aslında ilk cümlesinde saklı. Heard, yazısında “İki yıl önce, aile içi istismarı temsil eden toplumsal bir figür oldum’’ diyordu.

Heard, Depp’in ismini vermiyordu. Ancak iki yıl önce diye anlattığı olaylarda eşi Depp’e karşı aile içi şiddet iddiasıyla geçici bir yasaklama kararı aldırmıştı. People dergisi o dönemde ‘toksik evliliğin’ ayrıntıları başlığıyla yaşananları manşete taşımıştı.

Depp, Washington Post’taki makale yüzünden itibar kaybına uğradığını ve oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunuyor 50 milyon dolar istiyor. Heard de açtığı 100 milyon dolarlık karşı davada Depp’in kendisine yalancı diyerek, kendisini karaladığını savunuyor.

Ancak Heard’in aynı makalesindeki bir diğer ifadesi de dikkat çekiciydi. ‘’Sesini yükselten kadınlara, kültürümüzün duyduğu öfkenin tüm gücünü hissettim’’ diyordu.

Sosyal medyada Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve YouTube’daki paylaşımlar bu anlamda dikkat çekici.

Depp'in milyonlarca hayranı, Heard’ü sorunlu ve eski eşinin kariyerini baltalamaya çalışan şeytani bir kadın olarak göstermek için çalıştı. ‘’johnnyDeppiçinadalet’’, ‘’yalancıamberheard’’ gibi etiketlerle ilgili iletilerin görüntülenmesi milyarları aştı.

Johnny Depp Hayranı Brittany Hamscher, “Sanırım herkesin TikTok’ta yaptığı farklı klipler ve videolarla, Johnny Depp’e daha çok aşık oluyorum. Yani, harika bir mizah anlayışı var gibi görünüyor. Ayrıca elbette çok çekici” diyor.

Ancak Depp, 2018’de yayınlanan "eşini dövdüğü" iddia edilen bir haber nedeniyle İngiltere’de Sun gazetesi aleyhine açtığı iftira davasını 2020’de kaybetmişti. Londra'daki Yüksek Mahkeme, Sun'ın haberinin "büyük ölçüde doğru olduğunun" kanıtlandığı sonucuna varmıştı.

Fairfax’teki mahkeme önünde Amber Heard hayranlarına rastlamak mümkün olmasa da Johnny Depp’i destek vermeyenler de vardı.

Amber Heard destekçisi Dan, "Amber Heard, aile içi şiddet mağduru. Bu dava hakaret ve iftira davası ama bence sorulması gereken en büyük soru, Johnnie'nin Amber Heard'a herhangi bir zamanda herhangi bir yerde aile içi şiddet uygulayıp uygulamadığı? Kesinlikle. Bence yeterince kanıt var, bence yeterince tanık var. Onun dışında sosyal medyada gördüğümüz her şey Amerikan adalet sistemi için bir utanç. Aile içi şiddet mağdurlarına odaklanmak yerine sosyal medyada tık almaya ve görüşlere bakıyoruz" şeklinde konuşuyor.

İki taraf da evlilikleri boyunca diğerinden şiddet gördüğünü iddia ediyor. Dava boyunca karşılıklı sürülen iddialar, mesajlar, fotoğraflar, ses kayıtları, görüntüler de eski eşlerin birbirlerini yıprattığını ortaya koyuyor.

Amber Heard, "Hayatıma devam etmek istiyorum. Bir bebeğim var. Kendi yoluma gitmek istiyorum. Johnny'nin de kendi hayatına dönmesini istiyorum, beni rahat bırakmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Ancak dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın uzmanlar, tüm süreçte yaşananlarin, sosyal medyanın da etkisiyle ne Johnny Depp’in ne de Amber Heard’ün peşini bırakacağı görüşünde.

Avukat Steven Heffer, “Ünlüler bu tür davalardan kaçınmalı çünkü sadece kamuoyu açıklaması yapmak ve herhangi bir işlem başlatmamak genellikle daha iyidir. Çünkü işlem başlatırsanız, iddiaları normalde olduğundan çok daha uzun süre kamuoyunun gözüönünde tutarsınız. İddialar her gün haber oluyor. Hayranlar, bu durumda olduğu gibi, birçok sosyal medya etkinliğine dahil oluyor ve bunların hiçbiri oyuncuların kariyerlerine yardımcı olmuyor" diyor.

