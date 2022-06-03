HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Johnny Depp - Amber Heard davası: İngiltere’deki davayı kaybeden Depp, ABD’deki davayı nasıl kazandı?

Johnny Depp - Amber Heard davası: İngiltere’deki davayı kaybeden Depp, ABD’deki davayı nasıl kazandı?

03.06.2022 05:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar Depp'in zaferinde davanın jüri önünde görülmesinin ve bir duruşma stratejisinin önemli bir rol oynadığı görüşünde.

Johnny Depp - Amber Heard davası: İngiltere’deki davayı kaybeden Depp, ABD’deki davayı nasıl kazandı?

Holywood aktörü Johnny Depp İngiltere'de The Sun gazetesine açtığı iftira davasını 2020'de kaybetti. Fakat ABD'de eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı benzer bir davayı Çarşamba günü kazandı.

ABD'deki dava başlarken pek çok uzman Depp'in kazanma şansının İngiltere'deki davadan bile daha az olduğunu söylüyordu.

Bunun nedeni ise ABD'de ifade özgürlüğünü koruyan yasaların çok daha geniş yorumlanmasıydı.

Fakat jürinin Heard'ü, ev içi şiddete maruz kaldığını anlattığı bir makalede iftira suçu işlemekten suçlu bulması, Heard'ün ifadelerine inanmadıkları anlamına geliyor.

BBC'ye konuşan uluslararası medya hukukçusu Mark Stephens ABD ve İngiltere'deki mahkemelerden farklı karar çıkmasının son derece nadir görüldüğünü söylüyor.

Ona göre Depp'in ABD'deki zaferinin arkasında bu davanın jüri önünde olmasının yattığını söylüyor.

İngiltere'de hakkında "karısını döven koca" yazan The Sun'a açtığı davada ise kararı bir jüri değil, yargıç vermişti.

Stephens "Amber Heard kamuoyunu ikna edemediği gibi jüriyi de ikna edemedi" diyor.

Depp'in avukatları hem ABD'deki hem de İngiltere'deki davalarda Heard'ün yalan söylediğini savundu, kişiliğini hedef aldı ve esas istismarcının kendisi olduğunu öne sürdü.

Stephens, bunun cinsel saldırı ve ev içi şiddet davalarında sıkça kullanılan "inkar et, saldır, mağdurla saldırganın rollerini değiştir" adlı bir strateji olduğunu söylüyor.

Bu stratejide suçlanan kişi yerine suçlayan kişi odağa çekilmeye çalışıyor ve sanığın suçu işleyip işlemediği yerine şikayetçinin inanılabilir biri olup olmadığı sorgulanıyor.

Stephens "Sanık avukatları tüm iddiaları reddederken esas mağdurun sanık olduğunu söyleyip şikayetçinin güvenilirliğini zedelemeye çalışıyor" dediği bu stratejinin İngiltere'deki yargıç tarafından fark edildiğini ve Depp'in suç işleyip işlemediğiyle ilgili olmayan pek çok kanıtın kabul edilmediğini söylüyor:

"Yargıçlar bu tuzağa düşmese de bu strateji jüri karşısında son derece etkili oluyor."

Jürilerde erkek üyeleri bu yolla ikna etmek daha kolay fakat buna inanan çok sayıda kadın da çıkıyor.

Stephens "İnsanların kafasında istismar mağduru birinin nasıl gözükmesi ve davranması gerektiğine dair bir fikir var ancak bu genellikle gerçeği yansıtmıyor" diyor.

Her iki davayı da takip eden ve Guardian için çalışan gazeteci Hadley Freeman ise bir diğer önemli farkın ABD'deki davanın televizyondan yayınlanması olduğunu, bunun duruşmayı "adeta bir spor müsabakasına çevirdiğini" söylüyor.

Duruşmadaki her kırılma noktası milyonlarca kişi tarafından izlendi ve seyircilerin büyük bir kısmı sosyal medyada Depp lehine paylaşımlarda bulundu.

TikTok'ta #JusticeForJohnnyDepp (Johnny Depp için adalet) etiketi 19 milyar kere görüntülendi.

Jüriye internette yazılanlara bakmamaları söylendi fakat telefonlarına el konulmadı ve dış dünyayla bağlantıları da kesilmedi.

Freeman, kamuoyunun Heard'e karşı aldığı tavrın kısmen "#MeToo'ya karşı güçlü bir tepkiden" kaynaklandığını ekliyor:

"Kadının beyanı esastır fikri konu Amber Heard'e gelince unutulmuş gibi gözüküyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suya ulaşmak için hayatını riske attı! Sosyal medyada viral olduSuya ulaşmak için hayatını riske attı! Sosyal medyada viral oldu
Arazi anlaşmazlığı: 3 kişiyi acımadan böyle vurdu! Her saniyesi kameradaArazi anlaşmazlığı: 3 kişiyi acımadan böyle vurdu! Her saniyesi kamerada
Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacakErdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.