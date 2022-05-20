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Johnny Depp Amber Heard davasında yeni iddia! "Cinsel içerikli sahneleri..."

20.05.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard ve Johnny Depp davasında her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Son olarak Johnny Depp'in eski karısının cinsel içerikli sahnelerini yayınlamasını engellemeye çalışıldığı iddia edildi.

Johnny Depp Amber Heard davasında yeni iddia! "Cinsel içerikli sahneleri..."

Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davada ortaya binlerce iddia atıldı, ikilinin en özel anları herkes tarafından konuşuldu. Son iddia ise Johnny Depp'in Amber Heard'ün çıplak sahnelerine karışması...

Depp'in eski menajerinin iddiasına göre aktör 2018 yapımı London Fields filminin Amber Heard'ün çıplak sahnelerine yer veren bir versiyonunu durdurmaya çalışmış. 30 yıl boyunca Depp ile çalışan Tracey Jacobs'ın ifadesine göre son dönemlerde ünlü oyuncu ile çalışırken epey zorlanmış.

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Depp'in 'öfke sorunları' olduğunu iddia eden Jacobs, film setlerine hep geç geldiğini de belirtti.

Jacobs mahkemeye bazı konuşmaların ekran görüntülerini sundu. Ekran görüntüleri, Depp'in Heard'ün çıplak sahneleriyle ilgili ne derece sinirlendiğini gösteriyordu.

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Depp'in menajerine attığı maillerde, "Amber'ın sözleşmesinde çıplaklık olmayacağı yazıyor. Kahrolası menajerleri zayıf ve sönük' ve 'filmi durdurmazlarsa onlara dava açacağım, bu insanların sektörde hiçbir önemi yok, istediğim an onları bitirebileceğimi kafalarına sokmak lazım" sözleri yer alıyordu.

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Amber Heard mahkemede daha önce verdiği ifadede Depp'in yine aynı filmdeki seks sahnesi nedeni ile kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti.

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Amber Heard Johnny Depp
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