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Johnny Depp, dövmesine güldüğü için eski eşi Amber Heard'e tokat attığı iddiasını reddetti

08.07.2020 21:35 | Son Güncelleme

Johnny Depp, dövmesine güldüğü için eski eşi model ve oyuncu Amber Heard'e tokat attığı iddiasını reddetti.

Johnny Depp, dövmesine güldüğü için eski eşi Amber Heard'e tokat attığı iddiasını reddetti

Johnny Depp, dövmesine güldüğü için eski eşi model ve oyuncu Amber Heard'e tokat attığı iddiasını reddetti.

Ünlü oyuncu Johnny Depp'in The Sun gazetesine eski eşini dövdüğü yönünde yaptığı haberiyle ilgili hakkında asılsız haber yapmak suçlamasıyla açtığı dava salı günü Londra'da görülmeye başladı.

Depp'in The Sun gazetesini iftira atmakla suçladığı makale 2018 yılında yayımlanmıştı.

Depp, The Sun'ın dahil olduğu News Group Newspapers (NGN) şirketine ve The Sun gazetesinin genel yayın yönetmeni Dan Wootton'a dava açtı.

Duruşmaları üç hafta boyunca sürecek davada NGN, savunmasını Depp'in eski eşi Heard'e ilişkileri boyunca defalarca şiddet uyguladığına dair ellerinde çok sayıda kanıt olduğunu öne sürerek yapıyor.

Oyuncu ve manken Amber Heard, Depp'in kendisine ilk defa 2013 yılında vurduğunu, bunun dışında 13 defa daha şiddet uyguladığını belirtiyor.

Depp ise bu iddialara karşı çıkıyor.

Amber Heard, çarşamba günü Londra'daki mahkemeye girerken

Uyuşturucu ve alkol kullanımını kabul etti

İkili, 2015 yılında evlenmiş, 2017'de ise boşanmıştı.

Depp, son iki gündür hakkındaki iddialara cevap verirken aşırı alkol ve uyuşturucu tüketimi ile ilgili sorunları olduğunu kabul etti ancak Heard'e şiddet uyguladığı iddialarına karşı çıktı.

Davanın ikinci duruşmasının görüldüğü salı günü NGN'in avukatı Sasha Wass, Depp'i 2013 yılında dövmesine güldüğü için Amber Heard'e birkaç defa tokat atmakla suçladı.

Depp, 1989 yılında ilişkisinin başladığı ve nişanlandığı oyuncu Winona Ryder için "Winona Forever" (Winona Sonsuza Dek) yazan bir dövme yaptırmış, ikili 1993 yılında ayrıldıktan sonra dövmeyi "Wino Forever" yazısına dönüştürmüştü.

Avukat Wass'ın iddiasına göre Haeard'ün 2013 yılında bu dövmeye gülmesi üzerine Depp Heard'ü birkaç defa tokatladı.

Wass, bu olayın ardından Depp'in gözyaşlarına boğulduğunu ve bir daha tokat atmayacağına söz verdiğini öne sürdü.

Depp ise böyle bir olayı hatırlamadığını ve Heard'ü tokatlamasının söz konusu olmadığını söyledi.

'İçince ortaya çıkan canavar'

Çarşamba günkü duruşmada aynı zamanda Heard'ün Depp için yazdığı; ancak hiç göndermediği bir elektronik postadan da bahsedildi.

Bu emailde Heard'ün Depp için 'bir yarısını çok sevdiği, ancak özellikle içtiği zaman ortaya çıkan canavardan korktuğunu' belirten sözlerinin yer aldığı aktarıldı.

Depp ise kendisi aleyhine çok uzun zamandır bir dosya oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti.

Heard'ün evinin duvarında asılı, eski sevgilisi Tasya van Ree tarafından yapılmış resmi üzerine de ikilinin kavga ettiği ve Depp'in bu tartışmanın ardından yine şiddet uyguladığı iddia edildi.

Depp, bazen kıskanç olabileceğini kabul ederken şiddet iddialarını yine reddetti.

Ünlü oyuncu, Heard'ün köpeklerine kötü davranışlarda bulunduğu idddialarını da reddetti.

Dava kapsamında Winona Ryder'ın da video konferansla duruşmaya bağlanması ve eski sevgilisi Depp lehine ifade vermesi bekleniyor.

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