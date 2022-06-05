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Johnny Depp'e 15 milyon dolar ödeyecek olan Amber Heard'ün kazancı güncellendi

05.06.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davasında çıkan karar gündeme bomba gibi düştü. Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı. Amber Heard'ün bu parayı ödeyemeyeceği konuşulurken güzel oyuncunun kazancı gündem oldu.

Johnny Depp'e 15 milyon dolar ödeyecek olan Amber Heard'ün kazancı güncellendi

Karalama davasını kaybeden Amber Heard'ün Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Ancak Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun bu miktarı ödemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor Ünlü talk show Today’e bağlanan Bredehoft'e Heard’ün bu parayı ödeyip ödemeyeceği sorulduğunda “Hayır, kesinlikle hayır” cevabını verdi.

Amber Heard Johnny Depp'e tazminatı ödeyebilecek mi? Amber Heard'ün kazancı gündemdeAmber Heard Johnny Depp'e tazminatı ödeyebilecek mi? Amber Heard'ün kazancı gündemde

Ünlü oyuncunun kazancı gündemde iken ünlülerin varlıklarının olduğu celebritynetworth sitesinde Amber Heard'ün sahip olduğu net varlık güncellendi.

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Dava öncesi 8 milyon olan varlık geçtiğimiz gün 6 milyon olarak güncellendi.

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Amber Heard Johnny Depp
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