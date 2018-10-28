MAGAZİN

Johnny Depp'e büyük şok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

Jack Sparrow rolünde Karayip Korsanları serisinin tüm filmlerinde yer alan ABD'li aktör Johnny Depp’in en baştan çekilecek olan Disney’in yeni projesinde yer almayacağı öğrenildi.

Johnny Depp'e büyük şok!

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan filmin senaristlerinden Stuart Beattie, Disney’in bir önceki film Dead Men Tell No Tales’in gişedeki başarısızlığı nedeniyle Karayip Korsanları’nda kapsamlı değişim planladığını aktardı. Disney yöneticilerinin Depp’i yeni projede oynatmama kararında aktörün artık 55 yaşında olmasının da etkisi olduğu ifade ediliyor.

Yeni projede oyuncu kadrosunda başka değişikliklerin olup olmayacağı konusunda suskun kalan Beattie, ancak Karayip Korsanları’nın yeni versiyonunda, aralarında Deadpool’un yazarlarının da bulunacağı yeni bir senarist ekibinin çalışacağı bilgisini verdi.

Johnny Depp, Disney’e yaklaşık 4 milyar dolarlık gelir sağlayan serinin 5 filminde de rol almıştı. Karayip Korsanları 1’de Jack Sparrow rolü için 2004’te Oscar’a aday gösterilen Depp, ödülü Sean Penn’e kaptırmıştı.


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Johnny Depp Disney

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