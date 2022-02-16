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Johnny Depp'e Sırbistan'dan liyakat madalyası

16.02.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma ve şiddet skandalı nedeniyle Hollywood’dan aforoz edilen Johnny Depp, Sırbistan’da liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. Depp, madalyasını alırken, "Yeni bir hayatın başlangıcındayım. Burada başlangıç yapmak istiyorum" dedi.

Johnny Depp'e Sırbistan'dan liyakat madalyası

Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma ve şiddet skandalından sonra pek çok projesi iptal edilen ve Hollywood’dan aforoz edilen Johnny Depp, Sırbistan’da Devlet Günü kutlamaları kapsamında madalya aldı.

58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, altın liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. Belgrad’daki törende madalyayı Depp’e Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “kamu ve kültürel faaliyetlerde, özellikle film sanatı alanında ve Sırbistan Cumhuriyeti'nin dünyada tanıtımında üstün başarılar göstermesi” nedeniyle verdi.

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Depp, “Cumhurbaşkanı Vucic’e içtenlikle teşekkür ederim. Bu liyakat madalyasıyla gitme şerefi verilirse, bunu bana bahşetme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ederim” sözlerini kullandı. “Yeni bir hayatın başlangıcındayım ve bunu seviyorum. Yeniden başlamayı seviyorum” diyen Depp, “Burada başlangıç yapmak istiyorum” şeklinde konuştu
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Ünlü aktör, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Minimata filmini çekmiş, ayrıca Sırp yapımı Puffins adlı animasyon dizisinde bir karakteri seslendirmişti.

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Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanmadan sonra, adı sürekli eşine şiddet gösterdiğine dair haberlerle anılan Johnny Depp'in pek çok projesi iptal edilmişti. Ünlü aktör, skandallardan sonra Fransız yönetmen Maiwenn’in yeni filminde Fransız Kralı Louis XV karakteriyle beyazperdeye dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Johnny Depp
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