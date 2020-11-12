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Johnny Depp hayranlarını Amber Heard'ü hedef aldı! 'Kadrodan çıkarın'

12.11.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Johnny Depp hayranlarını Amber Heard'ü hedef aldı! 'Kadrodan çıkarın'

Amerikalı oyuncu Johnny Depp'in hayranları, Amber Heard'ün de 'Aquaman' adlı serinin yeni halkasından çıkarılması için imza kampanyası başlattı. Yaklaşık bir milyon kişinin imzaladığı kampanyanın sloganı ise, "Doğru olanı yapın ve onu kadrodan çıkarın" oldu.

The Sun gazetesine açtığı 'iftira' davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, 'Fantastik Canavarlar' filmi serisinden çıkarıldı. Depp'in kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti.

Johnny Depp'in hayranları, Amber Heard'ün de 'Aquaman' adlı serinin yeni halkasından çıkarılması için imza kampanyası başlattı. Kampanyayı imzalayanların sayısı bir milyon kişiye yaklaştı.

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İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek, "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise, "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü 'Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.

Eski eşi Amber Herad ile olaylı bir boşanma süreci geçiren aktör Johnny Depp, geçtiğimiz günlerde Fantastik Canavarlar filmi serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldığını duyurmuştu.

Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini açıklamıştı. Bu karar sonrası, "Depp'in sinema kariyeri bitti mi?" sorusu akıllara gelmişti.


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