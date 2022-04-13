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Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard kimdir? Amber Heard nereli ve kaç yaşında?

13.04.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. İkilinin yalnızca iki yıl süren evliliklerinin hesaplaşması 5 senedir devam ediyor. Peki Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard kimdir? Amber Heard nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde.

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard kimdir? Amber Heard nereli ve kaç yaşında?

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. İkilinin yalnızca iki yıl süren evliliklerinin hesaplaşması 5 senedir devam ediyor. Peki Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard kimdir? Amber Heard nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde.

JOHNNY DEPP'İN ESKİ EŞİ AMBER HEARD KİMDİR?

Amber Heard'ın tam adı Amber Laura Heard'dır. Ünlü oyuncu 22 Nisan 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin Auistin şehrinde dünyaya geldi.

St. Michael Katolik Akademisinden oyunculuj için çocuk yaşta ayrılan Amber Heard, okul tiyatrosunda birçok karakter canlandırmıştır.

Henüz 17 yaşındayken New York'a giden ve modelliğe başlayan, Heard, ardından Los Angeles'da oyunculuğa başlamıştır.

Amber Heard, Tasya van Ree ile 2008'den 2012 yılına kadar birliktelik yaşadı, 2015 yılında ise Johnny Depp ile evlendi.

AMBER HEARD HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

İşte Amber Heard'ın oynadığı filmlerden bazıları:

2006 - All the Boys Love Mandy Lane

2008 - Never Back Down

2009 - Zombieland

2009 - Exterminator

2010 - Amber The Joneses

2010 - And Soon the Darkness

2011 - Drive Angry

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Amber Heard Johnny Depp
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