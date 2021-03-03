Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp, babasının tahtına gözünü dikti

Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızı Lily-Rose Depp’in başrolünü üstlendiği yeni filmi Voyagers’den iddialı kareler yayınlandı. Başrol arakadaşı Tye Sheridan ile öpüşme sahnesinin yayınlandığı filmin oyuncu kadrosunda Fionn Whitehead, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe, Quintessa Swindell, Madison Hu ve Colin Farrell gibi isimler boy gösteriyor.

21 yaşındaki olmasına rağmen iki kez César Ödülü'’ne aday gösterilen Lily-Rose Depp şimdiye kadar Yoga Hosers, Planetarium, Sadık Bir Adam ve The King gibi filmlerde boy gösterdi.

VOYAGERS HAKKINDA

“Voyagers”, çok nesilli bir görev için uzaya gönderilen 30 çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocukların yeni keşfedilmiş bir gezegene varması ve oraya yerleşmesi planlanmıştır. Uzay gemisinin yetişkin kaptanı gizemli bir şekilde öldürüldüğü zaman genç mürettebat kaosa sürüklenir. İlkel ve kabilesel bir hayata geri dönen çocuklar, en vahşi ve hayvani isteklerine boyun eğer.

