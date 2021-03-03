MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp, babasının tahtına gözünü dikti

Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp, babasının tahtına gözünü dikti

03.03.2021 14:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp ve Vanessa Paradis çiftinin kızı Lily-Rose Depp’in yeni filmi Voyagers’dan iddialı kareler yayınlandı.

Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızı Lily-Rose Depp’in başrolünü üstlendiği yeni filmi Voyagers’den iddialı kareler yayınlandı. Başrol arakadaşı Tye Sheridan ile öpüşme sahnesinin yayınlandığı filmin oyuncu kadrosunda Fionn Whitehead, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe, Quintessa Swindell, Madison Hu ve Colin Farrell gibi isimler boy gösteriyor.

21 yaşındaki olmasına rağmen iki kez César Ödülü'’ne aday gösterilen Lily-Rose Depp şimdiye kadar Yoga Hosers, Planetarium, Sadık Bir Adam ve The King gibi filmlerde boy gösterdi.

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar'dan eşine: 'Ya sen kocamsın ayıp ya'Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar'dan eşine: 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

VOYAGERS HAKKINDA

“Voyagers”, çok nesilli bir görev için uzaya gönderilen 30 çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocukların yeni keşfedilmiş bir gezegene varması ve oraya yerleşmesi planlanmıştır. Uzay gemisinin yetişkin kaptanı gizemli bir şekilde öldürüldüğü zaman genç mürettebat kaosa sürüklenir. İlkel ve kabilesel bir hayata geri dönen çocuklar, en vahşi ve hayvani isteklerine boyun eğer.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Selin Yeninci'den endişendiren haberYoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Selin Yeninci'den endişendiren haber
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
1/
Anahtar Kelimeler:
Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Bomba isimle anlaştılar

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Bomba isimle anlaştılar

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Diğer Haberler

Can Yaman'ı çılgına çevirecek olay! Juventus'un yıldızı Diletta Leotta’yı taciz etti

Çılgına çevirecek olay! Juventus'lu yıldız sevgilisinin kalçasına...

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal anne oldu

Ezo Sunal anne oldu! Bebeğin ismi dikkat çekti

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'nun yayında yaptığı tepki çekti!

Gülşah Saraçoğlu'nun yayında yaptığı tepki çekti!

Bülent Ersoy’dan sonra Gülşah Saraçoğlu da olay oldu! Saraçoğlu’nun kürkü ne kadar?

Gülşah Saraçoğlu'nun kürkü olay oldu

Yıldız Tezcan kaç yaşında ve nereli? Yıldız Tezcan kimdir?

Yıldız Tezcan kimdir?

İpek Hattat kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte hayat hikâyesi

İpek Hattat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.