Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp genç kız oldu

Anne ve babasının genlerinden ötürü güzelliği ile hayata galip olarak başlayan Lily-Rose Depp, şimdilerde podyumların aranılan simaları arasında.

Lily-Rose Depp

1 / 21 Johnny Depp'in 18 yaşına giren kızı Lily-Rose Depp podyumların aranan ismi olma yolunda!

2 / 21 Hollywood'un efsanevi aktörlerinden biri olan Johnny Depp'in, yıllarca Chanel yüzü olmuş efsane model ve müzisyen Vanessa Paradis ile yaptığı evlilikten olan kızı: Lily-Rose Depp!

3 / 21 Lily-Rose henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

4 / 21 Tam adı Lily-Rose Melody Depp olan genç yıldız 27 Mayıs 1999 doğumlu, yani henüz 18 yaşında!

5 / 21 İlk modellik deneyimini 15 yaşında gerçekleştiren Lily-Rose, resmi olarak ilk kez kırmızı halıya bir Chanel etkinliğinde çıktı.

6 / 21 Müzisyen olmak isteyen Lily-Rose öncelikle oyunculuğa ağırlık vermiş.

7 / 21 Yaşına göre oldukça bilinçli ve olgun bir duruş sergileyen Depp, biseksüel olduğunu açıklayarak LGBTİ kampanyasında da yer aldı.

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