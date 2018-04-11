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Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp genç kız oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Lily-Rose, Fransız aktris ve şarkıcı Vanessa Paradis ile dünyaca ünlü Amerikalı aktör Johnny Depp’in ilk çocuğu. Anne ve babasının şöhretiyle çocukluğundan bu yana ilgi odağı olan Lily-Rose artık kendi ayakları üzerinde duran bir genç kız.

Anne ve babasının genlerinden ötürü güzelliği ile hayata galip olarak başlayan Lily-Rose Depp, şimdilerde podyumların aranılan simaları arasında.

Lily-Rose Depp

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Johnny Depp'in 18 yaşına giren kızı Lily-Rose Depp podyumların aranan ismi olma yolunda!

Johnny Depp'in 18 yaşına giren kızı Lily-Rose Depp podyumların aranan ismi olma yolunda!
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Hollywood'un efsanevi aktörlerinden biri olan Johnny Depp'in, yıllarca Chanel yüzü olmuş efsane model ve müzisyen Vanessa Paradis ile yaptığı evlilikten olan kızı: Lily-Rose Depp!

Hollywood'un efsanevi aktörlerinden biri olan Johnny Depp'in, yıllarca Chanel yüzü olmuş efsane model ve müzisyen Vanessa Paradis ile yaptığı evlilikten olan kızı: Lily-Rose Depp!
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Lily-Rose henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Lily-Rose henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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Tam adı Lily-Rose Melody Depp olan genç yıldız 27 Mayıs 1999 doğumlu, yani henüz 18 yaşında!

Tam adı Lily-Rose Melody Depp olan genç yıldız 27 Mayıs 1999 doğumlu, yani henüz 18 yaşında!
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İlk modellik deneyimini 15 yaşında gerçekleştiren Lily-Rose, resmi olarak ilk kez kırmızı halıya bir Chanel etkinliğinde çıktı.

İlk modellik deneyimini 15 yaşında gerçekleştiren Lily-Rose, resmi olarak ilk kez kırmızı halıya bir Chanel etkinliğinde çıktı.
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Müzisyen olmak isteyen Lily-Rose öncelikle oyunculuğa ağırlık vermiş.

Müzisyen olmak isteyen Lily-Rose öncelikle oyunculuğa ağırlık vermiş.
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Yaşına göre oldukça bilinçli ve olgun bir duruş sergileyen Depp, biseksüel olduğunu açıklayarak LGBTİ kampanyasında da yer aldı.

Yaşına göre oldukça bilinçli ve olgun bir duruş sergileyen Depp, biseksüel olduğunu açıklayarak LGBTİ kampanyasında da yer aldı.
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Lily-Rose Depp Johnny Depp vanessa paradis

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