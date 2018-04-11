Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp genç kız oldu

Anne ve babasının genlerinden ötürü güzelliği ile hayata galip olarak başlayan Lily-Rose Depp, şimdilerde podyumların aranılan simaları arasında.
Lily-Rose Depp
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Johnny Depp'in 18 yaşına giren kızı Lily-Rose Depp podyumların aranan ismi olma yolunda!
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Hollywood'un efsanevi aktörlerinden biri olan Johnny Depp'in, yıllarca Chanel yüzü olmuş efsane model ve müzisyen Vanessa Paradis ile yaptığı evlilikten olan kızı: Lily-Rose Depp!
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Lily-Rose henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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Tam adı Lily-Rose Melody Depp olan genç yıldız 27 Mayıs 1999 doğumlu, yani henüz 18 yaşında!
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İlk modellik deneyimini 15 yaşında gerçekleştiren Lily-Rose, resmi olarak ilk kez kırmızı halıya bir Chanel etkinliğinde çıktı.
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Müzisyen olmak isteyen Lily-Rose öncelikle oyunculuğa ağırlık vermiş.
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Yaşına göre oldukça bilinçli ve olgun bir duruş sergileyen Depp, biseksüel olduğunu açıklayarak LGBTİ kampanyasında da yer aldı.
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