Johnson AB ile uzlaşma için Ekim ortasına kadar süre verdi

İngiltere Başbakanı, Ekim ayı ortasına kadar AB ile uzlaşma sağlanamazsa ticaret anlaşmasının olmayabileceğini bildirdi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrasında ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri belirleyecek müzakerelerin yeni turu öncesinde AB'ye baskıyı artırarak, müzakarelerin Ekim ayı ortasına kadar tamamlanmasını istedi.

Konuyla ilgili olarak Pazartesi günü bir konuşma yapması beklenen Johnson'ın makamından yapılan açıklamada, müzakerelerin "son aşamaya" geldiğine dikkat çekildi. Yıl sonunda yürürlüğe girebilmesi için, 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak AB zirvesine kadar "Avrupalı dostlarla" bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varılması gerektiğinin altı çizildi.

Başbakan Johnson, Ekim ayı ortasına kadar uzlaşma sağlanamazsa, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında "serbest ticaret anlaşması olacağını" düşünmediğini belirterek, "her iki tarafın da bunu kabul etmesi ve herkesin kendi yoluna gitmesi" gerektiğini ifade etti.

Londra ve Brüksel arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda çaba göstereceğini belirten Johnson, AB ile anlaşma imzalanamazsa, İngiliz ekonomisinin ağır sorunlarla karşılabileceği konusundaki endişelerin ise yersiz olduğuna işaret etti.