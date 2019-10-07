Johnson, AB'den cevap bekliyor

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliğine (AB) sundukları yeni Brexit teklifine ilişkin cevap beklediklerini söyledi.

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'ye sundukları yeni teklifin "çok cömert, adil ve makul" olduğunu belirtti.

Boris Johnson, "AB'den ne düşündüklerini duymak istiyoruz. Eğer sunduğumuz teklifle ilgili bir sorun varsa detaylara inelim ve üzerinde konuşalım." ifadesini kullandı.

Sorunun ne olduğuna dair AB'nin henüz kendilerine bir şey söylemediğini aktaran Johnson, "Bir araya gelme ve bu işi tartışarak çözüme kavuşturma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

- 31 Ekim'de AB'den ayrılması bekleniyor

Bu arada, 17-18 Ekim AB Liderler Zirvesi öncesi Johnson'ın Avrupa Danışmanı David Frost, AB yetkilileriyle bir araya gelerek, geçen hafta sunulan teklife ilişkin ek belgeler sundu.

Zirve öncesi bir anlaşmaya varmak için kısa süre kalırken, AB'nin teklife ilk tepkisinin "olumsuz" olduğu biliniyor.

Eğer bir anlaşmaya varılmaz ve Johnson kendini AB'den ek süre istemeye zorunlu kılan yasaya uymazsa, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılması bekleniyor.