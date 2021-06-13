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Johnson, Biden ve Morrison arasında önemli görüşme

13.06.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir araya geldi.

Johnson, Biden ve Morrison arasında önemli görüşme

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson, Biden ve zirveye konuk ülke liderleri olarak katılan Morrison'ın, üçlü görüşmesinde Hint-Pasifik bölgesi dahil bir dizi karşılıklı endişe konusunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin Hint-Pasifik'teki stratejik bağlamın değişmekte olduğu ve üç hükümet arasında iş birliğini derinleştirmek için güçlü bir gerekçe olduğu konularında anlaştığı kaydedildi.

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İRLANDA PROTOKOLÜ'NÜN UYGULANMASINI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Johnson, zirve kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile de Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasıyla ilgili anlaşmazlığı görüşmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Avustralya Joe Biden

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