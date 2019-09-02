Johnson: Brexit ertelenmeyecek

Pazartesi akşam saatlerinde, başkent Londra’daki hükümet binasının önünde, Downing Sokağı’nda bir açıklama yapan Johnson, "Biz Avrupa Birliği’ni 31 Ekim’de amasız, fakatsız terk edeceğiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşmaya varma konusunda hala umutlu olduğunu dile getiren Johnson, bunun için iktidarda olan partisine mensup milletvekillerinin tek vücut olması gerektiğini vurguladı.

Erken seçim söylentilerine de değinen Boris Johnson, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını bildirdi.

Johnson'ın Brexit planına karşı direniş

Salı günü yaz tatilinden dönerek ilk oturumunu gerçekleştirecek İngiltere Parlamentosu'nda, bazı Muhafazakar Partili milletvekillerinin, muhalefetle birlikte hareket ederek, Başbakan Johnson'ın, gerekirse anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliği'nden ayrılma planlarına engel olmaya çalışması bekleniyor.

Parlamenterlerin bunun için bir yasa taslağı hazırlığı içinde olduğu da gelen haberler arasında. Başbakan Johnson, daha önce defaatle dile getirdiği gibi, 31 Ekim 2019 tarihinde anlaşmalı ya da anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmak istiyor. Johnson'ın, anlaşmasız bir ayrılıkla AB'den imtiyazlar elde etme planlarına ise Brüksel'den şu ana dek ret cevabı geldi.