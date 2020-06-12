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Johnson: Churchill'in heykelini tehdit etmek ayıptır

12.06.2020 22:38 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Johnson, Winston Churchill'in heykeline saldırı ihtimalini "absürt ve ayıp" olarak niteledi.

Johnson: Churchill'in heykelini tehdit etmek ayıptır

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ırkçılık karşıtı protestoculardan korunmaya çalışılan Winston Churchill heykeliyle ilgili açıklama yaptı. Johnson, eski İngiltere başbakanlarından Churchill'in (1874-1965) heykelinin saldırı riski altında bulunmasının "absürt ve ayıp" olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosu önündeki heykelin üstine geçen hafta sprey boyayla üstüne "O bir ırkçıydı" yazılmıştı. Heykel bugün ise göstericilerin saldırısına maruz kalmaması için tahtalarla kaplandı.

ABD'de George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesi sonrası İngiltere'de de ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleniyor. Gösteriler sırasında Britanya'nın sömürgeci geçmişini ifade eden anıtlar, sokak ya da bina isimleri tahrip ediliyor. Bristol'da pazar günü düzenlenen gösteride 17'nci yüzyılda köle ticaretinden servet edinen Edward Colston'un heykeli yıkılmış ve nehre atılmıştı. Bunun üzerine İngiliz yetkili makamları anıtları koruma yönünde harekete geçti. İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında başbakanlığını yapan ünlü siyasetçi Winston Churchill'in heykeli de koruma altına alındı.

Churchill'in hayatı üzerine kitap yazdı

Başbakan Boris Johnson Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bu ulusal anıtın bugün şiddet sergileyen protestocuların saldırısı riskine maruz kalması absürt ve utanç vericidir" diye yazdı.

Churchill'in hayranı olan Johnson 2014 yılında "The Churchill Factor" adlı bir biyografi kitabı yayınlamıştı. Johnson'a yakın isimler onun Churchill'i kendisine örnek aldığını söylemişti.

Irkçı ve Yahudi düşmanı görüşleri olduğu bilinen Churchill, 1943'te izlediği politikalarla Hindistan'da kıtlığa ve açlıktan 2 milyondan fazla insanın ölmesine neden olmakla suçlanıyor.

Johnson Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Evet bazen o gün ve bugün bizim açımızdan kabul edilebilir olmayan görüşler ifade etti ama o yine de bir kahramandı ve bir anıtı olmasını da tümüyle hak ediyor" diye yazdı. "Geçmişimizi değiştiremez ya da sansürleyemeyiz" diyen Johson "Farklı bir tarihimiz varmış gibi yapamayız" ifadelerini kullandı.

Reuters / EC, TY

Deutsche Welle Türkçe

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