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Johnson hükümeti, "Rusya ile bağı" konusunda gerçekleri saklamakla suçlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:55 | Son Güncelleme

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, hükümetin, Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'nin Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin raporunu yayımlamamasını eleştirdi - İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry: - "Bu, gerçeklerin halktan ve parlamentodan saklanmasından başka bir şey değildir" - "Bu raporun, Rusya ile Brexit ve Muhafazakar Parti'nin mevcut yöneticileri arasındaki bağlantıya ilişkin başka sorulara yol açacağını anladılar"

LONDRA (AA) - İngiltere'de muhalefet, Boris Johnson hükümetinin Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiğine ilişkin raporun yayımlanmasını engelleyerek, gerçekleri saklamaya çalıştığını öne sürdü.

İngiltere'de, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin parlamentonun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi (ISC) tarafından hazırlanan raporun yayımlanmamasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, konuya ilişkin parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin raporun yayımlanmasını 12 Aralık seçimine kadar ertelemesini "tamamen haksız, benzeri görülmemiş olduğunu ve politik sebeplerden kaynaklandığını" savundu.

- "Gerçekler gizleniyor"

Raporun yayımlanmaması konusunda istihbarat kuruluşlarının bir tavsiyesi olmadığına dikkati çeken Thornberry, "Bu, gerçeklerin halktan ve parlamentodan saklanmasından başka bir şey değildir." dedi.

"Downing Sokağı (Başbakanlık) neden bu kadar endişeli? diye soran Thornberry, "Bu raporun Rusya ile Brexit ve Muhafazakar Parti'nin mevcut yöneticileri arasındaki bağlantıya ilişkin başka sorulara yol açacağını anladılar." ifadesini kullandı.

Thornberry, raporun Başbakan Johnson'ın kendisini "iyi bir arkadaş" olarak nitelendiren ve casus olmakla suçlanan Rus diplomat Sergey Nalobin ile ilişkisi, 1990'larda Rusya’da çalışan Johnson'ın yardımcısı Dominic Cummings'in bağlantıları ile Muhafazakar Parti'ye Rus kaynaklardan yapılan bağışlar hakkında sorulara da yol açabileceğini savundu.

- Rapor, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderildi

İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) referandumu ile 2017 seçiminin sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerine ilişkin istihbarat servislerinin sunduğu kanıtları içeren raporu, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderilmişti.

Komitenin başkanı Dominic Grieve, içeriğinin açıklanması için Başbakanlığın onayını bekleyen raporun 28 Ekim'de yayımlanmasını umduğunu ancak bunun özellikle geciktirildiğini iddia etmişti.

Seçim öncesi raporun yayımlamasını engellemekle suçlanan Başbakanlık ise iddiaları yalanlayarak bu tür işlemlerin tamamlanmasının genellikle birkaç hafta sürdüğünü, hassas bilgiler içeren raporların kamuoyu ile paylaşılmadan önce geçmesi gereken bir dizi idari aşama ve sürecinin bulunduğunu savunmuştu.

- Soruşturma

İngiltere'de Moskova'nın müdahalesine ilişkin soruşturma, 2016 AB referandumunda Rusya merkezli Twitter hesaplarından 48 saat içinde 45 binden fazla mesaj paylaşılmasının ardından başlamıştı.

GCHQ, MI5 ve MI6 gibi İngiliz istihbarat servisleri, Rusya'nın seçimlerin sonucunu değiştirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesine kanıtlar sunmuştu.

Rusya, 2016 ABD seçimlerine de müdahale etmekle suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit ingiltere Rusya

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