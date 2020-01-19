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  4. Johnson ile Macron Berlin'de Libya ve İran konularını görüştü

Johnson ile Macron Berlin'de Libya ve İran konularını görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Johnson ile Macron Berlin'de Libya ve İran konularını görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Konferansı kapsamında bir araya gelen iki lider, Libya ve İran konularını ele aldı.

Johnson, Libya'da süren çatışmanın sona erdirilmesinin öneminin altını çizerken, Libya halkını ileriye taşıyacak bir yolun bulunması için, tüm tarafların barış görüşmelerini desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede iki lider de İran'la varılan nükleer anlaşmaya desteklerini yineledi ve bu ülkenin nükleer silah edinmesini önleyecek uzun vadeli bir çerçevenin tanımlanması gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

Johnson ve Macron, İran'la mevcut gerilimden çıkılması için diplomatik bir yol bulunması konusunda uluslararası ortaklarla çalışmanın önemini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin Boris Johnson Emanuel Macron Fransa ingiltere İRAN Libya

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