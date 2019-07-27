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Johnson ile Trump telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 00:51 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Donald Trump Brexit ve İran konularını ele aldı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada Johnson ile Trump’ın bu akşam telefonda görüştüğü bildirildi.

Trump’ın Johnson’ı başbakanlık görevini üstlenmesinden ötürü tebrik ettiği belirtilen açıklamaya göre liderler İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim konularını ele aldı.

Brexit’in İngiltere ile ABD arasında daha önce benzeri görülmemiş bir ekonomik ortaklık için fırsat oluşturacağı konusunda görüş birliğine varan iki lider, İngiltere’nin AB’den ayrılmasını takiben bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakerelere başlamak konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Görüşmede İngiltere ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimi de ele alan iki lider, ülkelerinin İran’ın bölgedeki istikrarı bozucu davranışlarına yanıt vermek için diğer müttefikleriyle de birlikte ortak bir çalışma yapılması zarureti üzerinde durdu.

İki lider, gelecek ay yapılacak G7 Zirvesi'nde bir araya gelme dileklerini de ifade etti.

- Eleştirilen yakınlık

Başbakanlık görevini 24 Temmuz'da Theresa May'den devralan Johnson, ülkenin AB üyeliğine 31 Ekim'de son vermeyi hedefliyor.

May'i Brexit müzakerelerini "eline yüzüne bulaştırmakla" eleştiren Trump, Johnson'ın başbakanlığına ise güçlü desteğini çeşitli defalar dile getirmişti.

Ancak Johnson ile Trump arasındaki ilişki İngiltere'de eleştirilere de hedef olmuştu. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn önceki gün parlamentoda yaptığı konuşmada Johnson'ın İngiltere'yi ABD'nin "uydu devletine" dönüştüreceğini iddia etmişti.

- Hürmüz Boğazı

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın bir İran tankerini alıkoymasının ardından iki ülke arasında başlayan gerilim, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini alıkoyarak misilleme yapmasıyla tırmanmıştı.

İngiltere bölgeye ilave savaş gemisi gönderirken, ticari gemilerini de savaş gemilerinin eşliğine boğazdan geçirme kararı almıştı.

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ABD Avrupa Birliği Boris Johnson Brexit Donald Trump Hürmüz Boğazı ingiltere İRAN

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