Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson görüşmede, Tahran-Kiev seferini yapmak üzere havalanan ve kalkıştan kısa süre sonra Tahran'da düşen Ukrayna uçağı dolayısıyla Zelenskiy'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Zelenskiy'den başlatılan soruşturmaya dair bilgi alan Johnson, bu konuda İngiltere'nin de desteğini önerdi.

Johnson, konuya ilişkin "tam, inanılır ve saydam bir soruşturma" yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

- Füze iddiası

Öte yandan İngiliz Sky News televizyonu da Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, İngiltere'nin, uçağın bir füze saldırısı nedeniyle düştüğü yönündeki iddiaları araştırmaya karar verdiğini ileri sürdü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.