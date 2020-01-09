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  4. Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü

Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson görüşmede, Tahran-Kiev seferini yapmak üzere havalanan ve kalkıştan kısa süre sonra Tahran'da düşen Ukrayna uçağı dolayısıyla Zelenskiy'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Zelenskiy'den başlatılan soruşturmaya dair bilgi alan Johnson, bu konuda İngiltere'nin de desteğini önerdi.

Johnson, konuya ilişkin "tam, inanılır ve saydam bir soruşturma" yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

- Füze iddiası

Öte yandan İngiliz Sky News televizyonu da Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, İngiltere'nin, uçağın bir füze saldırısı nedeniyle düştüğü yönündeki iddiaları araştırmaya karar verdiğini ileri sürdü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'dan bir uzman heyet, uçağın düşüşüyle ilgili incelemelere katılmak üzere bugün Tahran'a gitmişti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov da yaptığı açıklamada, "Değerlendirilen senaryolar arasında, uçağın bölgede bulunan Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve uçağın içerisinde terör saldırısı sonucu yaşanan bir patlama da var." ifadelerini kullanmıştı.

Olayda 3 İngiliz vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson ingiltere İRAN Ukrayna Vladimir Zelensky

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