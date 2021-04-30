Johnson'ın kişisel telefon numarası 15 yıldır internet ortamında!

2006 yılında bir düşünce kuruluşu tarafından internette yayılan Başbakan Johnson'ın telefon numarasının, aradan 15 yıl geçmesine rağmen çevrim içi ortamda hala erişilebilir olduğu ve bilindiği ortaya çıktı.

İşçi Partisi Milletvekili Rachel Hopkins, Başbakan'ın telefon numarasının internetteki mevcudiyetinin bazı tehlikelere sebep olabileceğini öne sürdü. Hopkins, bu konuda lobicilik faaliyetleri ve şantaj riskinin ortaya çıkabileceğine değindi.

Başbakanlık'tan şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Öte yandan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin numarayı birkaç kez aradığı ancak ulaşamadığı belirtildi. Aktarılana göre, söz konusu numaraya sadece yazılı mesaj gönderme seçeneği bulunuyor.

