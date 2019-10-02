Johnson: ‘İngiltere Brexit için Ödün Veriyor’

Bunun İngiltere tarafından verilen bir ödün olduğunu söyleyen Johnson, “Umarım dostlarımız bunun onların yerine verilen bir ödün olduğunu anlarlar” dedi.

Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Johnson, Brexit yanlılarının ülkedeki bazı güçlerin Brexit’in gerçekleşmesini istemediklerine inanmaya başladıklarını söyledi. Johnson “Eğer bu düşüncelerinde haklı çıkarlarsa bunun demokrasiye güven konusunda ciddi sonuçları olacak” diye konuştu.

İngiliz seçmenler 2016’da AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Ancak ülke bunun nasıl yapılacağı konusunda derin görüş ayrılıkları yaşıyor. Johnson bu süreçte Brexit taraftarlarının “aptal yerine konulduklarını hissetmeye başladıklarını kaydetti.

Johnson teklifte AB’nin uzlaşmayı kabul etmemesi halinde İngiltere’nin daha fazla müzakere etmeyeceğini ve 31 Ekim’de Birlik’ten ayrılacağını bir kez daha vurguladı.

Tartışmalı sınır konusuna değinen Johnson, “Hiçbir koşul altında Kuzey İrlanda sınırında ya da yakınında kontrol merkezleri kurmayacağız” dedi.

AB ve eski Başbakan Theresa May arasında yapılan Brexit anlaşması İngiltere parlamentosundan üç kez geri dönmüştü. Bunun nedeni de sınırda uygulanacak “backstop” mekanizması konusunda uzlaşı sağlanamamasıydı.

Sınırların açık olması hem yerel ekonomiyi hem de Kuzey İrlanda’nın barış sürecini olumlu etkiliyor. Ancak Johnson ve Brexit’i destekleyen diğer İngilizler mekanizmaya İngiltere’yi AB’nin ticaret kurallarına bağlı tutacağı nedeniyle karşı çıkıyor. Bu durumun ülkenin dünya genelinde yeni ticaret anlaşmaları yapmasına engel olmasından endişe ediliyor.

Johnson hükümetin önerisinin sınırın her iki tarafındaki çiftçiler ve iş yerleri için mevcut düzenlemeleri muhafaza edeceğini söyledi. Bu da Kuzey İrlanda’yı gıda, tarım ve endüstriyel ürünler konusunda AB düzenlemeleri içinde tutacak ve denetim ihtiyacı ortadan kalkmış olacak. Ancak AB de önerinin ayrıntılarını yakından inceleyecek.