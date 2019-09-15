Johnson, İngiltere'yi çizgi roman karakteri Hulk'a benzetti

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi ne kadar kızarsa o kadar güçlenen çizgi roman karekteri yeşil dev Hulk gibi Avrupa Birliği'nin (AB) kelepçelerinden kurtulacağını söyledi.

Johnson, The Mail gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin kızdığında aynen yeşil dev Hulk'a dönüşen Dr. Robert Bruce Banner karakterine benzediğini belirtti.

AB'den ayrılacaklarına işaret eden Johnson, "Banner, kelepçelenmiş olabilir ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim'de (AB'den) çıkacağız." ifadesini kullandı.

"Hulk ne kadar kızarsa o kadar güçleniyor." diyen Johnson, AB liderleri arasında İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında sınır oluşturulmamasını öngören tedbir maddesinden vazgeçme eğilimi olduğunu iddia etti.

- Tartışmalı madde

Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.

İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.