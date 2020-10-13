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Johnson & Johnson aşı çalışmalarını durdurdu

13.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

İlaç şirketi Johnson & Johnson, yeni tip koronavirüse karşı yürüttüğü aşı çalışmalarını bir deneğin hastalanması üzerine durdurdu.

Johnson & Johnson aşı çalışmalarını durdurdu

Şirket, durumun hekimler ve bağımsız bir komisyon tarafından inceleneceğini açıkladı.ABD'de ilaç şirketi Johnson & Johnson, yeni tip koronavirüse karşı yürüttüğü aşı çalışmalarını, deneklerden birinde açıklanamayan bir hastalık görülmesi üzerine geçici olarak durdurdu. Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada, katılımcıda tespit edilen hastalığın uzmanlardan oluşan bağımsız bir komisyon ve şirketin hekimleri tarafından incelendiği ve gereken değerlendirmenin yapıldığı belirtildi. Özel hayatın gizliliği nedeniyle, katılımcı ve hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Johnson & Johnson'ın açıklamasında, aşının klinik deneylerine katılanların ilaç mı yoksa kontrol amacıyla verilen plasebo mu aldığının hemen anlaşılmadığına dikkat çekildi. Johnson & Johnson'ın açıklamasında, her klinik araştırmada hastalık veya kaza gibi "istenmeyen sonuçlarla" karşılaşılabileceği vurgulandı.

Üçüncü faz çalışmalar Eylül'de başlamıştı

Johnson & Johnson, koronavirüs aşısı için son ve belirleyici aşamanın çalışmalarına 23 Eylül'de başlamıştı. Üçüncü faz olarak adlandırılan bu aşamada klinik araştırmalara ABD ile Güney Amerika ve Güney Afrika'dan yaklaşık 60 bin gönüllü katılıyor. Bu aşamada, etkin maddesi JNJ-78436735 olan aşı adayının güvenliği ve etkileri inceleniyor. Bu maddenin tek dozunun, Covid-19'a karşı yeterince koruma sağlayabileceği belirtiliyor. Diğer ilaç şirketleri tarafından üretilmesi hedeflenen aşıların koruyucu olabilmesi için iki doz kullanılması gerekiyor.

Johnson & Johnson, ABD ve Belçika'da yürütülen aşı çalışmalarının birinci ve ikinci fazlarında olumlu sonuçlar alındığını belirtiyor. Şirket, 2021 yılının başında alınabilecek acil onay ile aşının ilk dozlarının üretimine başlanmasını hedefliyor

AstraZeneca da geçici olarak durdurmuştu

İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının klinik çalışmalarına katılan bir denekte sağlık sorunları başlaması üzerine, Eylül ayında klinik araştırmaları geçici olarak durdurmuştu. AstraZeneca, İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da çalışmalara tekrar başlarken, ABD'de yürütülen çalışmalar askıya alınmıştı.

dpa,AFP,Reuters/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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