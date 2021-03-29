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Johnson & Johnson aşısı için tarih belli oldu

29.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'nde kullanım izni alan dördüncü koronavirüs aşısı Johnson & Johnson'un Avrupa ülkelerine sevkiyatına 19 Nisan'da başlanacağı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli ilaç şirketi Johnson & Johnson (J & J) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının Avrupa ülkelerine sevkiyatına 19 Nisan'da başlanacağı belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 11 Mart'ta Johnson & Johnson'a kullanım onayı vermişti. Böylece aşı Biontech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarından sonra Avrupa'da kullanım onayı alan dördüncü aşı olmuştu.

Johnson & Johnson üretim kapasitesini artırmak için aralarında Alman şirketi IDT Biologika ve Fransız şirketi Senofi'nin de bulunduğu bazı Avrupalı şirketlerle iş birliğine gitmişti.

Tek doz vurulan Johnson & Johnson halihazırda ABD ve Güney Afrika'da uygulanıyor. Şirket Kanada'da da onay başvurusunda bulundu. Johnson & Johnson'ın verdiği bilgilere göre, aşı koronavirüsün çeşitli varyantlarına karşı da koruma sağlıyor.

Johnson & Johnson, dünya genelinde 40 bin kişi üzerinde yapılan klinik deneylerin, aşının ağır vakaların engellenmesinde yüzde 84,5 oranında, orta dereceli vakaların engellenmesinde iseyüzde 66 etkili olduğunu açıklamıştı.

Rakip aşıların tersine çok soğukta muhafaza edilmesi gerekmeyen aşının bu özelliğinin nakliyat ve dağıtımı kolaylaştırdığı belirtiliyor.

AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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