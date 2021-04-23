Johnson & Johnson Aşısına Yeşil Işık Yakılabilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışmanları Cuma günü yeniden biraraya gelerek Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Corona virüsü aşısını uygulamaya başlamanın güvenli olup-olmadığını görüşecek. ABD sağlık yetkilileri, aşıya yeniden yeşil ışık yakılabileceğinin sinyalini veriyor.
Kurul, geçen haftaki toplantısında, CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Johnson & Johnson aşısının uygulanmasını durdurma kararını sona erdirmeden önce, aşıyla beyinde oluşan ve nadir rastlanan pıhtılaşma vakaları arasındaki olası bağlantıya ilişkin daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.
Johnson & Johnson aşısı, tek doz olarak uygulandığı ve standart buzdolabı sıcaklığında saklanabildiği için daha yoksul ülkeler ve ücra yerlerde yaşayanların aşılanmasında önemli bir araç olarak kabul ediliyor. Bu nedenle CDC'nin tavsiye kurulunun varacağı karar, küresel çaplı etkileri açısından önemli.
Kuruldaki bazı üyeler, Johnson & Johnson aşısını durdurma kararının devam ettirilmesinin, aşının ciddi güvenlik sorunları olduğu yönünde bir mesaj anlamına gelebileceğini savunuyor. ABD'de Johnson & Johnson'la aşılanan yaklaşık 8 milyon kişiden altısında düşük trombosit seviyesine bağlı olarak beyinde nadir görülen kan pıhtılaşması vakalarına rastlanmıştı.
ABD, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan ülkedeki tüm yetişkinlere yetecek miktarda aşı sipariş etti. Ancak aralarında ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'nin de olduğu çok sayıda üst düzey sağlık uzmanı, Johnson & Johnson aşısının kullanılmaya başlanmasını umduklarının sinyalini verdi.
CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, özellikle Avrupa İlaç Dairesi (EMA) yetkililerinden bu hafta çıkan karara işaret ederek Johnson & Johnson aşısına ilişkin hızla karar alınmasını umduğunu söyledi.
NBC televizyonunda yayınlanan Today programında konuşan Dr. Walensky, "Kurulun önerilerini dört gözle bekliyorum. Hızla karar almanın çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi ve Cuma öğleden sonra yapılacak toplantıdan hemen sonra kararın açıklanmasını beklediğini söyledi.
EMA, Salı günü, düşük trombosit seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan olağandışı pıhtılaşma vakaları hakkında Johnson & Johnson aşısının üzerine etiket konması tavsiyesinde bulunmuş, aşının faydalarının zararından fazla olduğu sonucuna varmıştı. Johnson & Johnson, Avrupa Birliği ülkelerinde aşı dağıtımına yeniden başlayacağını açıkladı.
Avrupalı denetçiler, Johnson & Johnson aşısı olduktan sonra pıhtılaşma görülen hastaların durumuyla Avrupa'da AstraZeneca aşısı uygulamasına bağlı olarak rapor edilen pıhtılaşma vakaları arasında yakın bir benzerlik olduğunu söylemişti. FDA ve CDC, Johnson & Johnson aşısının durdurulmasına ilişkin kararın önemli bir nedeninin; olası risklerin, aşının yan etkilerini tanımlamanın ve bunları tedavi etmenin yöntemlerinin doktorlara bildirilmesi olduğunu kaydetti.
Johnson & Johnson aşısı olduktan sonra pıhtılaşmayla ilgili belirtiler gösteren hastalara, pıhtılaşma bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan heparin adlı kan sulandırıcı ilacın verilmemesi gerekiyor.