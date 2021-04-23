Johnson & Johnson Aşısına Yeşil Işık Yakılabilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışmanları Cuma günü yeniden biraraya gelerek Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Corona virüsü aşısını uygulamaya başlamanın güvenli olup-olmadığını görüşecek. ABD sağlık yetkilileri, aşıya yeniden yeşil ışık yakılabileceğinin sinyalini veriyor.

Kurul, geçen haftaki toplantısında, CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Johnson & Johnson aşısının uygulanmasını durdurma kararını sona erdirmeden önce, aşıyla beyinde oluşan ve nadir rastlanan pıhtılaşma vakaları arasındaki olası bağlantıya ilişkin daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

Johnson & Johnson aşısı, tek doz olarak uygulandığı ve standart buzdolabı sıcaklığında saklanabildiği için daha yoksul ülkeler ve ücra yerlerde yaşayanların aşılanmasında önemli bir araç olarak kabul ediliyor. Bu nedenle CDC'nin tavsiye kurulunun varacağı karar, küresel çaplı etkileri açısından önemli.

Kuruldaki bazı üyeler, Johnson & Johnson aşısını durdurma kararının devam ettirilmesinin, aşının ciddi güvenlik sorunları olduğu yönünde bir mesaj anlamına gelebileceğini savunuyor. ABD'de Johnson & Johnson'la aşılanan yaklaşık 8 milyon kişiden altısında düşük trombosit seviyesine bağlı olarak beyinde nadir görülen kan pıhtılaşması vakalarına rastlanmıştı.