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Johnson & Johnson Bebek Pudrası Satışını Durdurdu

20.05.2020 17:47 | Son Güncelleme

Johnson & Johnson (J&J) firması, kansere yol açtığı öne sürülen ve hakkında binlerce tazminat davası açılan talk pudrasının ABD’de ve Kanada’da satışını durdurma kararı aldığını açıkladı. Firma, bu kararın, yanlış bilgilerden dolayı ürüne olan talebin düşmesinden kaynaklandığını belirtti

Johnson & Johnson Bebek Pudrası Satışını Durdurdu

Johnson & Johnson (J&J) firması, kansere yol açtığı öne sürülen ve hakkında binlerce tazminat davası açılan talk pudrasının ABD’de ve Kanada’da satışını durdurma kararı aldığını açıkladı. Firma, bu kararın, yanlış bilgilerden dolayı ürüne olan talebin düşmesinden kaynaklandığını belirtti.

Sağlık ve kişisel bakım ürünleri firması J&J, bebek pudrasına kanserojen asbest (amyant) maddesinin karıştığı iddiasıyla tüketiciler tarafından açılan 19 binden fazla davayla mücadele ediyor. Davaların çoğu Amerika’nın New Jersey eyaletinde görülüyor.

Kararla ilgili açıklamasında, “Talk ile yapılan Johnson bebek pudrasının güvenli olduğundan kesinlikle eminiz” diyerek ürünle ilgili iddiaları reddeden firma, yıllardır yürütülen bilimsel çalışmaların da ürünün güvenliğini desteklediğini belirtti.

J&J’ın ürettiği bebek pudrası, Reuters haber ajansının 2018 yılında yayınladığı ve firmanın talk pudrasına asbest (amyant) karıştığının farkında olduğunu ortaya koyan özel bir raporun ardından incelemeye alınmıştı.

Reuters’a konuşan Georgetown Üniversitesi pazarlama profesörü Christie Nordhielm’a göre firma, talk pudrasını pazardan çekme kararını, özellikle tüketicilerin Corona virüsü salgınına odaklandığı bir dönemde açıkladı. Profesör Nordhielm, satışların sessizce durdurularak, firmanın uğrayacağı prestij kaybının asgari düzeye indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Doğal bir mineral olan asbestin, maruz kalındıktan yıllar sonra kansere yol açtığı biliniyor. Firmaya dava açanların çoğu, bebek pudrasına karışan asbest yüzünden akciğer zarında ve diğer organlarda meydana gelen ve tedavisi olmayan mezotelyom kanserine yakalandıklarını iddia ediyor.

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