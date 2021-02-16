Johnson & Johnson, Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının AB’de kullanımı için EMA’ya başvurdu

Bir aşı üreticisi daha Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği’nde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvuruda bulundu.

EMA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson & Johnson şirketinin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International NV’nin Covid-19’a karşı geliştirdiği “Janssen" adlı aşının AB’de kullanımı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, “EMA’ya bağlı İnsan Kullanımı için Tıbbi Ürünler Komitesi, (CHMP) ‘Janssen’ olarak bilinen aşıyı hızlandırılmış bir zaman çizelgesi altında değerlendirecektir. Komite, şirketin aşının etkinliği, güvenliği ve kalitesi hakkındaki verilerinin yeterince kapsamlı ve sağlam olması koşuluyla Mart 2021’in ortasına kadar bir görüş yayınlayabilir” denildi.

DİĞER AŞILARDAN FARKLI OLARAK TEK DOZ OLARAK KULLANILIYOR

Janssen, birçok aşıdan farklı olarak tek doz olarak uygulanırken, aşının Covid-19’a karşı korumada yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirilmişti.

Öte yandan EMA, şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna ve Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının AB’de kullanımı konusunda tavsiye kararı vermişti. Johnson & Johnson, EMA’ya başvuruda bulunan 4’üncü aşı adayı oldu. (AA)

