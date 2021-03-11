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Johnson & Johnson için Avrupa'da yeşil ışık

11.03.2021 19:15 | Son Güncelleme:
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Avrupa İlaç Ajansı, ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson’un geliştirdiği koronavirüs aşısına yeşil ışık yaktı.

Komisyonun onaylaması halinde AB’de dördüncü aşıya onay çıkmış olacak.Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson & Johnson tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Avrupa Birliği (AB) tarafından ruhsatlandırılmasının önünü açtı.

EMA Direktörü Emer Cooke Perşembe günü yaptığı açıklamada, aşının ruhsat alması halinde AB'de ilk kez tek doz olarak uygulanabilecek bir koronavirüs aşısının mevcut olacağını söyledi.

Johnson & Johnson aşılarına acil kulanım izni ile ilgili nihai kararı AB Komisyonu verecek.

AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Komisyon'un karanının "yakında" açıklanacağını söyledi.

Kyriakides Perşembe günü Twitter'da yaptığı açıklamada, Johnson & Johnson aşısı için AB onayının "Tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede güvenli ve etkili aşılara erişebilmelerini sağlamak için bir başka önemli adım" olduğunu beirtti.

Johnson & Johnson aşısına AB Komisyonu'ndan acil kullanım izni çıkması halinde Biontech/Pfizer, Moderna ve Astrazeneca aşılarından sonra AB çapında onay alan dördüncü koronavirüs aşısı olack.

Ağır Covid-19 hastalıklarına karşı yaklaşık yüzde 85 etkili olduğu belirtilen Johnson & Johnson aşılarının önemli bir avantajı, sadece bir tek doz olarak uygulanması. Ayrıca aşılar standart buzdolabı sıcaklıklarında saklanabiliyor.

Bu nedenle, Johnson & Johnson aşılarının Avrupa'daki aşılama programlarını önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor.

Ancak AB'nin, üretici şirketin Haziran ayı sonuna kadar vaat ettiği 55 milyon doz aşıyı, bu tarihe kadar tedarik edip edemeyeceğine ilişkin kuşkuları bulunuyor.

AB çevreleri, ilk teslimatların en erken Nisan ayı ortasına kadar beklendiğini belirtiyor.

AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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