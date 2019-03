Johnson & Johnson kanser davasında 29 milyon dolar tazminat

ABD’de bir Kaliforniya mahkeme jürisi, Johnson & Johnson kanser davasında bir kadına 29 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Oakland’da bir Kaliforniya üst mahkemesi jürisi, Johnson & Johnson’ın talk pudrası bazlı ürünlerindeki asbestin kansere neden olduğunu söyleyerek, dava açan bir kadına 29 milyon dolar tazminat verilmesine karar verdi.

Johnson & Johnson’dan yapılan açıklamada, duruşma sırasında ciddi usuli ve açıklayıcı hatalara işaret ederek, kadının avukatlarının bebek tozunun asbest içerdiğini gösteremediği, temyize gidecekleri bildirildi. İddia ettiği hatalarla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen şirket, "Yasal sürece saygı duyuyoruz ve jüri kararlarının bir ürünle ilgili tıbbi, bilimsel veya düzenleyici sonuçlar olmadığını yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Merkezi ABD’nin New Jersey eyaletinde olan şirket, talk pudrasının kansere yol açtığını reddederek, dünya çapında araştırmacılar tarafından yapılan çok sayıda araştırma ve testin talk pudrasının güvenli ve asbestsiz olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Dava, 1960’larda ve 1970’lerde Johnson’ın bebek pudrası ve daha önce satılan ve pudra içeren Shower to Shower adlı bir ürünü kullandığını söyleyen ve 2017’de mesothelioma adlı asbestos nedenli bir kansere yakalanan Terry Leavitt tarafından açılmıştı.

9 hafta süren dava 7 Ocak’ta başladı ve her iki taraftan da 1 düzine uzmanın ifadeleri dinlendi. Jüri kararını vermeden önce iki gün boyunca müzakere etti.

Jüri üyeleri, Leavitt tarafından kullanılan talk bazlı ürünlerin arızalı olduğunu ve şirketin, tüketicileri sağlık riskleri konusunda uyaramadıklarını bildirerek Leavitt’e ve eşine 29,4 milyon dolar tazminat verilmesine karar verdi ancak jüri cezai tazminat vermeyi reddetti.

Leavitt’in avukatı Moshe Maimon yaptığı açıklamada, "En azından bir jüri Johnson & Johnson’ın talk pudrasının asbestsiz olduğu yönündeki yanıltıcı iddialarını reddetti. Jürinin gördüğü belgeler Johnson & Johnson’ın tarafından yıllarca süren örtbas etme, aldatma ve gizlenme konusundaki şok edici gerçeği ortaya çıkardı " dedi.

Johnson & Johnson’ın aleyhine açılan şimdiye kadarki 11 davada, üç davacı açtığı davayı kazandı. Temmuz 2018’de yumurtalık kanseri davasında şirket 4.69 milyar dolara kadar tazminat verdi. Johnson & Johnson ise üç dava kazandı ve beş davada ise jürinin gerekli karar çoğunluğunu sağlayamadı.

Şirket, tüm davacı kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulundu ve şirket, kararların temyizde devrileceğine emin olduğunu söyledi.

