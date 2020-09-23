Johnson & Johnson Tek Dozluk Corona Aşısında Son Aşamada

Johnson & Johnson, tek dozluk Corona virüsü aşısı denemelerinde 60 bin gönüllünün katılımıyla son aşamaya girildiğini açıkladı. Johnson & Johnson'ın aşısının, iki doz gerektiren rakip aşılara kıyasla milyonlarca doz aşının dağıtımı açısından daha elverişli olabileceği tahmin edilliyor. Johnson & Johnson'ın bilimsel çalışmalar sorumlusu Dr. Paul Stoffels, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Trump Yönetimi yetkilileriyle ortak düzenlenen basın toplantısında, üçüncü aşama deneylerin sonuçlarını 2020 yılı sonu ya da 2021 yılı başında almayı beklediklerini söyledi. Moderna, Pfizer ve Astra Zeneca'nın geliştirdiği rakip aşıların hepsi, birkaç hafta arayla verilecek iki dozdan oluşuyor. Bu da aşının uygulanması açısından bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Johnson & Johnson'ın Corona virüsünün geliştirilmesine katkı sağlayan Harvard Üniversitesi aşı araştırmacısı Dr. Dan Barouch, "Tek dozluk aşının faydaları, kitlesel aşı kampanyaları ve küresel pandemi kontrolu açısından son derece önemli" dedi.

Johnson & Johnson hisseleri, Çarşamba günü borsa açılışında yüzde 2 oranında yükseldi. Başkan Donald Trump ise paylaştığı Twitter mesajında, "Büyük haber. Birkaç büyük firma olağanüstü sonuçlar elde ediyor" ifadelerine yer verdi. Johnson & Johnson, üçüncü aşama aşı denemelerine ilişkin ayrıntılı çalışma protokolunu internet sitesinde yayınladı. Daha önce Corona aşısı üzerinde çalışan üç firma daha, aşı denemelerinin daha şeffaf yürütülmesi çağrıları üzerine son haftalarda çalışma planlarını kamuoyuna açıklamıştı. Johnson & Johnson'dan Dr. Paul Stoffels, Amerika ve Belçika'da yürütülen birinci ve ikinci faz denemelerden olumlu sonuçlar alınması üzerine üçüncü faz denemelere başladıklarını kaydetti. Firma, bu sonuçları kısa zamanda açıklamayı planlıyor. Dr. Stoffels, aşının güvenliğinin ve sağladığı koruma seviyesinin, hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlarla aynı düzeyde olduğunu, tek bir doz Corona aşısının "uzun süreliğine" yeterli koruma sağladığını söyledi. Johnson & Johnson'ın üçüncü faz denemeleri; Amerika, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 215 noktada gerçekleştirilecek. Firma, 2021 yılında 1 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor. Denemelerin amacı, aşının tek doz uygulamadan sonra Corona virüsünün yol açtığı orta ve ağır derecede enfeksiyonu önleyip-önlemediğini anlamak. Çalışma aynı zamanda aşının tıbbi müdahale gerektirecek derecede ciddi hastalığı ve daha hafif Corona enfeksiyonu vakalarını önlemede etkili olup-olmadığını da inceleyecek.