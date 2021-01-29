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Johnson & Johnson tek dozluk, yüzde 66 etkili aşı geliştirdi

29.01.2021 19:48 | Son Güncelleme:
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Johnson & Johnson tek dozluk, yüzde 66 etkili aşı geliştirdi

ABD merkezli Johnson & Johnson, koronavirüse karşı toplamda yüzde 66 etkili olan tek dozluk aşı geliştirdi.

Şubat başında izin başvurusu yapacak şirket, 2021’de 1 milyar doz aşı üretmek istiyor.ABD merkezli hijyen ve kozmetik ürünleri de üreten ilaç firması Johnson & Johnson, koronavirüse karşı tek dozda yapılan ve toplamda yüzde 66 etkinlik gösteren bir aşı geliştirdiklerini açıkladı.

Cuma günü şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen aşının, hafif ve ağır vakalar karşısında etkili olduğu kaydedildi. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 44 bin kişi üzerinde denenen aşı, ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da yüzde 57 oranlarında etkinlik gösterdi.

Yapılan çalışmalarda, son dönemde Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan, mutasyona uğramış virüs de deneye tâbi tutuldu. Aşının enjekte edildikten 28 gün sonra etkili hale geldiği ve ağır COVID-19 vakalarını engellemede yüzde 85 etkili olduğu ifade edildi.

Deneklerin hiçbirinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği kaydedildi.

2021'de 1 milyar doz aşı planı

Şirketin Şubat ayı başında, ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi nezdinde acil durum izni başvurusunda bulunacağı kaydedildi. Şirketin, izin çıkmasının hemen ardından ilk aşıları tedarik edecek durumda olmayı planladığı belirtildi. Geliştirdikleri aşıdan 2021 yılında 1 milyar doz üretmek isteyen şirket, üretimi ABD, Avrupa, Güney Afrika ve Hindistan’da gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirketin bilimsel çalışmalardan sorumlu yöneticisi Paul Stoffels, ürettikleri aşının "yüzlerce milyon insanı COVID-19'un yol açtığı ciddi ve ölümcül sonuçlardan koruyabileceğini" söyledi.

Yüzde 95 dolayında etkili olan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları çıtayı yükseltse de, Johnson & Johnson aşısının da pandemiyle mücadeleye katkı sağlayacağı öngörülüyor. Ayrıca yüzde 95 oranı, virüsün mutasyona uğramış varyantları ortaya çıkmadan önce ve yalnızca ABD'de elde edilmişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından bugün yapılan açıklamada şirketin başvurusunun yakın zamanda beklendiği bildirildi.

Reuters,dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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