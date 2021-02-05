Johnson & Johnson’dan ABD’de Acil Kullanım Onayı Başvurusu

J&J’den yapılan açıklamada şirketin Mart ayında aşıyı piyasaya sürmeye hazır olduğu belirtilmişti.

ABD’de daha önce onaylanan Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşılarıysa yüzde 90’ın üzerinde etkili olsa da iki doz halinde uygulanıyor.

Beyaz Saray’ın Corona Virüsü Görev Gücü, Mart ayına gelindiğinde ABD’de baskın olan Corona virüsü türünün İngiltere’den çıkan yeni mutasyonlu tür olacağını söylemişti. Uzmanlar daha hızlı yayılan bu virüs türünün salgınla mücadeleyi zorlaştırmasından ve aşılama kampanyasının hızının yetersiz kalmasından endişe ediyor.

J&J firmasının tek doz halinde yapılan aşısının ABD’de aşı stoğunu arttırması ve aşılama kampanyasına hız kazandırması umuluyor.

Firma 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada aşının küresel düzeyde yapılan deneylerde etki oranının yüzde 66 olduğunu bildirmişti.

Corona virüsü aşısı üreten ilaç firmalarından Johnson & Johnson, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) aşı adayının acil durumda kullanım onayı için başvurdu. Firma acil durum kullanım onayı için gelecek hafta da Avrupa’da başvuru yapacaklarını açıkladı.

J&J, aşının onayı için küresel sağlık kurumlarına başvurulduğunu, Avrupa İlaç Dairesi’ne de gelecek haftalarda başvuru yapılacağını bildirdi.

Reuters haber ajansının verilerine göre Corona virüsü salgını ABD’de 451.145 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu, salgının başlangıcından bu yana hastalığa yakalananların sayısıysa 2 milyon 217 bin 152.

ABD yönetimi1 milyar dolar karşılığında 100 milyon doz için J&J ile anlaşma sağladı. Firma aşı tedariğini yılın ilk yarısında yapmayı planlıyor. ABD ek 200 milyon doz daha sipariş verme hakkını ise saklı tutuyor.

J&J, 2021’de ABD, Avrupa, Güney Afrika ve Hindistan’da yapılacak üretimle toplam 1 milyar doz aşı dağıtımı yapmayı planlıyor.

Pfizer ve Moderna aşılarını yeni bir yöntem olan elçi RNA yöntemiyle geliştirmişti. J&J ise bilinen bir grip virüsü olan adenovirüs 26 aracılığıyla vücuda Corona virüsü proteini göndererek vücudun bağışıklık geliştirmesini sağlıyor.

Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci, Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü toplantısında yaptığı açıklamada Johnson & Johnson firmasının aşısının ABD’deki etki oranının yüzde 72 olduğuna ve her üç ülkede yapılan deneylerde bu aşıyı olanlar arasında hastaneye kaldırılan veya hayatını kaybeden olmadığına vurgu yapmıştı.

