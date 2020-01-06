HABER
  4. Johnson, Macron ve Merkel’den İran’a ortak uyarı

Johnson, Macron ve Merkel’den İran’a ortak uyarı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran’a nükleer anlaşmaya uymayan adımlar atmaması konusunda ortak uyarıda bulundu.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Tahran yönetimini Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ile çelişen adımlardan kaçınılması konusunda uyardı.

Johnson, Macron ve Merkel’den İran’a ortak uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran’a nükleer anlaşmaya uymayan adımlar atmaması konusunda ortak uyarıda bulundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Tahran yönetimini Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ile çelişen adımlardan kaçınılması konusunda uyardı. Almanya Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Öncelik şu anda gerilimin azaltılması. Herkes sorumlulukların bilincinde hareket etmeli. Her şeyden önce, İran’ı yeni şiddet eylemlerinden ve buna destek vermesinden kaçınmaya çağırıyoruz. Ayrıca nükleer anlaşmaya uymayan eylemlerde bulunmamasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İran kısa süre önce, JCPOA’da taahhütlerini kısıtlamanın beşinci adımı olarak santrifüjlerin sayısı ile ilgili öngörülen ’son anahtar sınırlaması’na uymayacağını açıklamıştı.

ABD liderliğindeki koalisyona destek çağrısı
Üç lider ayrıca Irak Parlamentosu’nun aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması kararına karşı, ABD liderliğindeki uluslararası terörle mücadele koalisyonuna destek istedi. Bildiride, "Ayrıca DEAŞ ile mücadeleye olan bağlılığımıza ve DEAŞ ile mücadeleye öncelik veriyoruz. Bu bağlamda koalisyonun korunması büyük önem taşımaktadır. Irak hükümet kurumlarını koalisyona gereken desteği vermeye devam etmeye çağırıyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk
Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklamasıAhmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk

Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Gerilim tırmanıyor! NATO’dan acil durum toplantısı!

Gerilim tırmanıyor! NATO’dan acil durum toplantısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri peyderpey Libya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri peyderpey Libya'ya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.